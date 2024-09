Afrique : les USA débloquent 100 millions $ pour soutenir les entreprises locales

Photo Unsplash

Depuis son accession à la présidence, Bola Tinubu a entrepris plusieurs réformes ambitieuses pour remettre l’économie nigériane sur les rails. L’un des piliers de cette stratégie consiste à attirer les investissements étrangers, notamment pour stimuler les petites et moyennes entreprises (PME) et soutenir l’autonomisation des femmes. Cette dynamique s’est concrétisée avec l’annonce récente de la Chambre de commerce des États-Unis, qui a décidé de débloquer 100 millions de dollars pour financer les PME à travers First City Monument Bank (FCMB). Ce soutien particulier vise à favoriser les initiatives entrepreneuriales féminines, un secteur crucial dans une économie encore marquée par d’importantes inégalités d’accès aux opportunités économiques.

Cette somme fait partie d’une enveloppe globale de 320 millions de dollars destinée au Nigeria, selon une communication faite cette semaine par le vice-président nigérian, Kashim Shettima, sur le réseau social X (anciennement Twitter). Outre le financement destiné aux PME, une part de 20 millions de dollars sera allouée à Robust International, une entreprise spécialisée dans la transformation des noix de cajou, un secteur stratégique pour l’exportation agricole nigériane. Par ailleurs, 200 millions de dollars seront affectés au refinancement de prêts hypothécaires, un soutien essentiel pour renforcer l’accès au logement dans le pays.

Ces financements arrivent à un moment clé où le pays d’Afrique de l’Ouest cherche à diversifier ses sources de revenus, en allégeant sa dépendance au secteur pétrolier tout en soutenant des secteurs émergents comme l’agriculture, les PME, et les initiatives entrepreneuriales. L’enjeu est d’autant plus crucial que les PME nigérianes, bien que représentant près de 50 % du produit intérieur brut (PIB), peinent à accéder aux financements nécessaires pour leur croissance. Selon la Banque de développement du Nigeria (DBN), seules 5 % de ces entreprises parviennent à obtenir des crédits auprès du système financier traditionnel, ce qui limite leur développement et leur impact potentiel sur l’économie nationale.

Pour pallier ce problème, le gouvernement nigérian a récemment annoncé son intention d’injecter 30,3 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les PME, en plus des financements provenant de partenaires étrangers comme les USA. Cette mesure témoigne de la volonté des autorités de renforcer l’économie locale en misant sur l’entrepreneuriat et l’innovation. Le gouvernement Tinubu semble déterminé à créer un environnement propice à l’épanouissement des PME, considérées comme des moteurs potentiels de croissance, d’emplois, et de développement durable.

Dans le même temps, ces investissements viennent s’inscrire dans une vision plus large de renforcement du rôle des femmes dans l’économie. L’autonomisation des femmes reste une priorité pour le gouvernement, qui voit dans cette approche une manière de réduire les inégalités sociales tout en stimulant la productivité et l’innovation. Des programmes de formation, de mentorat et d’accompagnement technique pour les femmes entrepreneures pourraient ainsi être mis en place, grâce à ces financements extérieurs, pour garantir leur succès à long terme.