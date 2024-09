Afrique: plus de 2 tonnes de cocaïne saisies par les autorités

Photo d'illustration : ulyces.co

En Afrique, les forces de l’ordre ont annoncé la saisie d’une énorme quantité de cocaïne, en provenance d’un avion privé, venant tout droit du Venezuela. C’est d’ores et déjà la plus grosse saisie de l’année. Une vraie fierté pour les forces de l’ordre, qui confirment ainsi le succès de leurs opérations de préservation du territoire.

C’est en Guinée-Bissau que les forces de police ont annoncé avoir saisi une énorme quantité de drogue, samedi dernier. En tout et pour tout, ce sont un peu moins de 3 tonnes de cocaïne qui ont été découvertes à bord d’un avion privé, qui provenait tout droit du Venezuela. À son bord, se trouvaient cinq individus, tous d’origine latino-américaine. Ces derniers ont été interpellés.

Quasiment 3 tonnes de drogue ont été saisies

Delfilm Da Silva, porte-parole de la présidence, a confirmé les informations, ajoutant que toutes les personnes concernées ou impliquées de près ou de loin dans cette affaire, seront interpellées puis jugées avec sévérité. Si l’annonce a eu l’effet d’une bombe auprès des citoyens, beaucoup craignent que leur territoire ne redevienne une plaque tournante mondiale du commerce de drogue.

Les autorités tentent toutefois de rassurer. Ces dernières ont expliqué que les fouilles se sont très bien passées et que, très rapidement, la drogue a été découverte. Cette trouvaille s’inscrit dans le cadre d’une enquête de grande ampleur à laquelle les autorités bissau-guinéennes ont participé, conjointement avec les experts américains de la DEA, le département anti-drogue américain.

Une collaboration internationale payante

Ce sont d’ailleurs les enquêteurs de la DEA qui ont mené cette enquête. Après communication et échange avec les autorités bissau-guinéennes, un vaste dispositif policier a été mis en place pour “accueillir” le jet et les personnes qui se trouvaient à son bord. Il s’agit donc d’une étroite collaboration payante entre divers acteurs internationaux, plus que d’un simple hasard.