Afrique : une délégation ukrainienne vient s’inspirer de cet expert

Denis Mukwege (Photo DR)

Le Dr Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix, continue d’étendre son expertise à l’échelle internationale, notamment en accueillant récemment une délégation ukrainienne à l’hôpital Panzi à Bukavu, dans l’est de la RDC. Face aux ravages de la guerre russo-ukrainienne, les autorités ukrainiennes cherchent à s’inspirer des méthodes du Dr Mukwege pour soutenir les victimes de violences sexuelles, un problème exacerbé par le conflit avec la Russie.

Le choix de Mukwege et de son hôpital n’est pas anodin. Son travail dans l’accompagnement et le traitement des survivantes de violences sexuelles a fait de lui une figure mondialement reconnue dans ce domaine. L’équipe médicale et psychosociale de Panzi a, au fil des années, développé des méthodes holistiques pour répondre aux traumatismes vécus par les femmes dans les zones de conflit, en mettant l’accent sur le soutien médical, psychologique, et juridique.

Publicité

La délégation ukrainienne s’est rendue sur place non seulement pour observer les pratiques mises en œuvre à Panzi, mais aussi pour tirer des enseignements applicables au contexte ukrainien. Depuis 2018, la Fondation Panzi est déjà active en Ukraine, où elle participe à la prise en charge des survivantes de violences sexuelles.

Mais cette nouvelle visite, sous l’impulsion des autorités ukrainiennes, témoigne d’un engagement encore plus profond. En partageant son expérience, Mukwege a souligné l’importance d’une prise en charge globale des victimes, notamment dans des contextes de guerre, où les violences sexuelles sont fréquemment utilisées comme arme de guerre.

Cette initiative marque un tournant dans les efforts ukrainiens pour améliorer la prise en charge des victimes de violences liées au conflit. L’Ukraine cherche à s’inspirer de l’expertise du Dr Mukwege, afin d’adapter ces pratiques aux besoins spécifiques de sa population affectée. « Tout comme la RDC, l’Ukraine connait aussi un conflit armé. Nous sommes face au même défi. En partageant nos expériences et en apprenant l’un de l’autre, nous réussirons à développer un système d’accompagnement pour les survivantes de violences sexuelles dans notre pays » a déclaré Vasyl Lutsyk, membre de la délégation ukrainienne.

Ce partenariat renforce également l’idée que, malgré les distances géographiques et les différences culturelles, des solutions communes peuvent être trouvées pour répondre aux souffrances causées par la guerre et les violences sexuelles. Le Dr Mukwege, fidèle à son engagement pour la justice et la dignité des femmes, poursuit ainsi sa mission d’impact mondial en s’associant à des pays confrontés à des crises similaires à celle que la RDC connaît depuis des décennies.