Année scolaire 2024-2025 au Bénin : Les portes de l’école officiellement ouvertes ce jour

Des écoliers (photo d'illustration : PR Bénin)

Pendant deux lunes toutes entières, la petite école a dormi. Maintenant, c’est fini. Les classes sont à nouveau ouvertes pour 36 semaines d’apprentissage. Les écoliers, élèves et étudiants béninois retrouvent ce jour le chemin de l’école avec des objectifs précis à atteindre mais aussi de nombreux défis à relever.

Adieu beaux jours si tôt finis, chantent désormais écoliers, élèves et étudiant béninois. C’est en effet la rentrée des classes pour le compte de l’année scolaire 2024-2025. S’adressant aux acteurs du système éducatif à l’orée de cette rentrée scolaire le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle précise que « quoi qu’il en soit, la rentrée scolaire est un moment important non seulement pour les élèves qui franchissent les portes de l’école, mais aussi pour l’ensemble de la communauté éducative qui nous entoure. C’est pourquoi en de pareilles circonstances, je souhaite une très belle reprise de classe à chacun et à tous ».

Publicité

Yves Kouaro Chabi a ensuite particularisé son message pour chaque catégorie d’acteur. « À vous chers enseignants, merci pour tous les efforts consentis chaque année. Grâce à votre engagement, les résultats de fin d’année connaissent depuis quelques temps une nette amélioration. Je suis conscient que vos conditions de vie et de travail ne sont pas les plus reluisantes mais, il faut reconnaître les efforts du gouvernement qui s’efforce pour leur amélioration, et nous en feront davantage cette année. Je vous encourage donc à maintenir le cap et à vous rappeler du précieux rôle que vous jouez en tant qu’éducateur de premier rang. Votre dévouement et votre passion pour l’enseignement façonnent les esprits et les cœurs des jeunes générations. Comme le disait Aristote: « L’éducation est l’amorce d’un bon citoyen.» Votre travail est non seulement une mission, mais un véritable acte d’amour envers vos élèves ».

« Chers parents d’élèves, en inscrivant vos enfants à l’école et en faisant le suivi rigoureux de leur cursus, vous investissez non seulement dans leur avenir, mais aussi dans celui de notre pays. Je salue l’importance de cet engagement et je prie Dieu de vous donner la force nécessaire pour jouer pleinement votre rôle en tant que parent », dit le ministre Kouaro Chabi aux parents avant de lancer un appel aux apprenants.

« Chers élèves, mes chers enfants, une année scolaire est comme un nouveau cahier dont chaque jour constitue une nouvelle page que vous remplissez. Je vous invite à y écrire de belles choses. La réussite d’une année scolaire se prépare dès les premiers jours de l’année. Appliquez-vous, concentrez-vous, donnez le meilleur de vous et je suis convaincu que vos efforts seront couronnés de succès à l’issue de l’année. Courage », déclare l’autorité qui compte sur le travail en équipe de tous les acteurs pour atteindre l’objectif commun qui est celui de la réussite.

Dans le but de garantir une bonne rentrée des classes, une session extraordinaire de la Commission Nationale de Concertation, de Consultation et de Négociation, gouvernement centrales et confédérations syndicales s’est tenue le mardi 10 septembre. Le ministre Abdoulaye Bio Tchané, s’appuyant sur les résultats des examens de fin d’année 2023-2024, a remercié les enseignants des différents ordres pour le travail abattu. Pour lui, ces résultats (80,87% au CEP, 73,94% au BEPC, et 56,13% au BAC), sont le fruit des efforts significatifs consentis aussi bien par le gouvernement que les acteurs du système éducatif.

Publicité

Même si des griefs existent toujours du côté des partenaires sociaux, le gouvernement se dit prêt pour cette reprise des classes. Kassa Mampo, Secrétaire Général de la CSTB, trouve que «l’école béninoise rencontre de sérieuses difficultés». Il dénonce l’absence de recrutement à la veille de la rentrée, notamment à l’Université d’Abomey-Calavi, qui aurait besoin d’au moins 3 200 enseignants. Il a également critiqué la lenteur dans la mise en œuvre des mesures concernant les AME, sans oublier leur reversement promis depuis 2022. Pour Kassa Mampo, malgré les promesses, aucune action tangible n’a été entreprise.

Mêmes griefs du côté de la Fesynsen-es/Cgtb qui a rendu publique une déclaration il y a quelques jours. « C’est avec une grande consternation que nous constatons l’avenir sombre de notre école à l’approche de la rentrée scolaire 2024-2025 malgré d’énormes communications qui se font depuis un bon moment. Tout porte à croire que l’essentiel est fait. Erreur. Nombreuses sont des préoccupations qui sont restées sans réponse convaincante jusqu’à présent. Il s’agit entre autres : du défaut d’actes de mutation du personnel enseignant et des actes de nomination des responsables administratifs de nos établissements, surtout que nombreux sont ceux qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite pendant l’année scolaire 2023-2024, la non parution régulière des actes d’avancement ( parution au compte-goutte), les problèmes liés à la mise en formation des collègues pour l’obtention du Capes et du Capet, le reversement en Acdpe des collègues Ame, pour ne citer que ceux-là. Au vu de tout ceci, nous ne nous trompons nullement en affirmant que le gouvernement semble ne pas être prêt pour la rentrée scolaire 2024-2025 ou ses priorités sont ailleurs. Dans tous les cas, les élèves béninois reprennent les activités académiques ce jour.

Cette année, mieux que l’année dernière, chacun doit jouer sa partition pour de meilleurs résultats aussi bien aux examens de fin d’année que de passage dans les classes intermédiaire.