Après sa visite à la Gdiz, l’ex-président Soglo répond aux critiques

Le Directeur Général de la Sipi-Bénin Sa, Létondji Beheton était dans l’après-midi de ce mardi 10 septembre au domicile de l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. L’objectif de ce déplacement est de remercier l’ex-leader de la Renaissance du Bénin pour la visite qu’il a récemment effectuée au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz). L’ancien président n’a pas manqué lors de ces échanges avec Létondji Beheton de repréciser les objectifs de sa visite.

Il a notamment répondu à celles et ceux qui ont travesti ses idées à l’issue de son déplacement. Tout en réaffirmant que ce qui se passe à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz) est indispensable pour le développement du Bénin, il fait savoir qu’il est important que le monde entier soit mis au courant des avancées majeures que connait le Bénin grâce à la Gdiz. Aussi, a-t-il demandé aux journalistes de multiplier les sujets de terrain afin de révéler au public le travail au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé.

« Nous allons parler développement »

A celles et ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux qu’ils auraient reçu de l’argent, l’ancien président répond qu’à son âge, il n’a plus besoin de rien. « Les histoires de chiens écrasés nous allons laisser ça de côté et parler développement… », a-t-il déclaré. Rappelons que ces réponses de Nicéphore Dieudonné Soglo interviennent après les différentes réactions enregistrées sur les réseaux sociaux après son passage à la Gdiz. Alors que certains se réjouissaient de le voir au sein de la zone, d’autres estimaient qu’il a rallié le camp du président Talon. Notons que l’homme politique béninois n’avait pas hésité à féliciter l’actuel patron de la Marina pour le travail qu’il a abattu.

« Vous êtes les membres les plus engagés du pays. Ce ne sont pas de mots, c’est la joie que vous m’avez procurée. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont contribué à cet avancement. Je ne pouvais imaginer que de telles réalisations se passaient dans mon pays », avait-il déclaré lors de cette visite guidée par le directeur Général de la Sipi-Bénin Sa, Létondji Beheton.