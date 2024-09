Armement au Maghreb : un véhicule de combat indien bientôt produit sur place

WhAP 8×8 (DR)

De Gaza à l’Ukraine, les conflits armés font rage à travers le monde, rappelant l’importance cruciale de l’industrie de la défense. Ces tensions géopolitiques poussent de nombreux pays à renforcer leurs capacités militaires et à moderniser leurs équipements. Dans ce contexte, l’Afrique du Nord émerge comme un acteur clé du secteur, avec le Maroc en fer de lance. Le Royaume chérifien, conscient des enjeux sécuritaires régionaux, mise sur un partenariat stratégique avec l’Inde pour développer son autonomie en matière d’armement terrestre.

Une alliance indo-marocaine au service de l’industrie militaire

Le Maroc et le géant indien Tata Advanced Systems Limited (TASL) ont récemment scellé un accord majeur visant à produire localement le véhicule de combat WhAP 8×8. Cette collaboration marque un tournant dans la stratégie de défense marocaine, alliant expertise internationale et ambitions nationales. Le projet prévoit la création de l’usine TATA Advanced Systems Maroc (TASM), dédiée à la fabrication de ces blindés de pointe.

Cette initiative répond aux directives du roi Mohammed VI, qui souhaite renforcer l’indépendance du pays dans le domaine militaire. Au-delà de l’aspect purement défensif, ce partenariat illustre la volonté du Maroc de se positionner comme un hub régional de l’industrie de l’armement. L’objectif est double : répondre aux besoins des Forces Armées Royales (FAR) tout en développant des capacités d’exportation vers d’autres marchés.

Un projet ambitieux aux retombées économiques prometteuses

Le programme de production du WhAP 8×8 au Maroc se veut progressif et ambitieux. Dans un premier temps, l’usine TASM vise un taux d’intégration locale de 35%, avec pour objectif d’atteindre les 50% à moyen terme. Cette montée en puissance témoigne de la volonté marocaine de développer une véritable filière industrielle autour de ce projet.

Les retombées économiques s’annoncent significatives. La création de 90 emplois directs et 250 emplois indirects est prévue, stimulant ainsi l’écosystème industriel local. Au-delà des chiffres, c’est tout un réseau de sous-traitants et de fournisseurs qui devrait bénéficier de cette implantation. Le gouvernement marocain, conscient de l’enjeu, a mis en place un ensemble d’incitations financières, fiscales et douanières pour faciliter la réalisation du projet.

Un pari sur l’avenir et la coopération Sud-Sud

L’arrivée de TASL au Maroc marque un tournant dans la stratégie d’armement du pays. En choisissant un partenaire indien, le Royaume diversifie ses sources d’approvisionnement et renforce ses liens avec une puissance émergente. Cette collaboration s’inscrit dans une logique de coopération Sud-Sud, où deux économies en développement unissent leurs forces pour accroître leur autonomie stratégique.

Le choix du véhicule WhAP 8×8 n’est pas anodin. Ce blindé polyvalent, capable d’opérer aussi bien en milieu urbain que dans des terrains difficiles, répond aux besoins des FAR en termes de mobilité et de protection. Sa production locale permettra non seulement d’adapter le véhicule aux spécificités du théâtre d’opérations nord-africain, mais aussi de développer une expertise nationale dans ce domaine de pointe.

À terme, le Maroc ambitionne de devenir un acteur incontournable de l’industrie de la défense en Afrique. En combinant un savoir-faire international, une main-d’œuvre qualifiée et un positionnement géostratégique avantageux, le Royaume se donne les moyens de ses ambitions. Ce projet ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour les investisseurs intéressés par les secteurs de la défense et de la haute technologie dans la région.