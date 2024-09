Armement en Afrique du Nord: ce pays se tourne vers la Chine

Avion de chasse chinois J-10C

La course aux armements s’intensifie en Afrique du Nord, avec l’Égypte en première ligne des bouleversements stratégiques. Depuis des décennies, les nations de cette région cherchent à moderniser leurs arsenaux face aux défis sécuritaires croissants. L’Égypte, acteur majeur à la croisée de l’Afrique et du Moyen-Orient, vient de prendre une décision qui redéfinit ses alliances militaires et son positionnement géopolitique.

Une nouvelle ère pour l’aviation militaire égyptienne

Lors du premier salon aérien international d’El Alamein, l’Égypte a officialisé son intention de remplacer sa flotte vieillissante de F-16 américains par des chasseurs chinois J-10C Vigorous Dragon. Cette annonce marque une rupture significative avec la longue tradition de dépendance du pays envers les systèmes de défense américains.

Le J-10C, développé par la Chengdu Aircraft Industry Corporation, représente un bond technologique pour l’armée de l’air égyptienne. Ce chasseur multirôle de quatrième génération se distingue par :

Une configuration delta-canard améliorant sa manœuvrabilité Un radar à balayage électronique actif (AESA) Des capacités de combat air-air et d’attaque au sol avancées Un armement comprenant des missiles PL-10 à courte portée et PL-15 à longue portée Des systèmes de guerre électronique de pointe Des équipements pour le ciblage et le largage de bombes guidées par laser

Diversification stratégique et implications géopolitiques

L’acquisition des J-10C s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification des sources d’armement de l’Égypte. Le pays a déjà procédé à l’achat de MiG-29M russes et de Rafale français, démontrant sa volonté de s’affranchir de la dépendance exclusive envers les fournisseurs occidentaux.

Cette décision coïncide avec l’adhésion récente de l’Égypte au bloc BRICS, aux côtés de la Chine, de la Russie et de l’Inde. Le Caire devient ainsi le deuxième pays, après le Pakistan, à exploiter le J-10C en dehors de la Chine. Cette manœuvre renforce non seulement les liens économiques et militaires entre l’Égypte et la Chine, mais positionne également l’Égypte comme un acteur clé dans la reconfiguration des alliances régionales.

Vers un nouvel équilibre des forces

L’introduction des J-10C dans l’arsenal égyptien pourrait modifier l’équilibre militaire régional. Face à l’influence grandissante de la technologie militaire israélienne, notamment les F-35, l’Égypte cherche à maintenir sa compétitivité. Le pays montre également un intérêt pour le J-31, un chasseur furtif de cinquième génération chinois, pour contrer les avancées technologiques de ses voisins.

Cette modernisation de la flotte aérienne égyptienne s’accompagne d’implications stratégiques majeures :

Une affirmation d’indépendance vis-à-vis des pressions politiques occidentales Un renforcement de la position de l’Égypte comme puissance régionale Une adaptation de la stratégie de défense égyptienne à un monde multipolaire Une potentielle transformation des dynamiques sécuritaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

En choisissant le J-10C, l’Égypte signale sa volonté de diversifier ses alliances militaires et économiques, tout en s’équipant de technologies de pointe. Cette décision reflète une vision stratégique à long terme, visant à positionner le pays comme un acteur incontournable dans les enjeux régionaux et à lui offrir une plus grande autonomie dans la gestion de ses intérêts de défense.