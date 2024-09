Armement en Europe: ce pays va posséder la plus grande flotte de F-35

Photo d'illustration : DR

L’Europe connaît actuellement une dynamique de réarmement sans précédent depuis la fin de la Guerre froide. Face aux tensions géopolitiques croissantes et à l’instabilité aux frontières de l’Union européenne, de nombreux pays membres de l’OTAN renforcent leurs capacités militaires. Cette course aux armements se manifeste par des investissements massifs dans des équipements de pointe, notamment dans le domaine aérien. Dans ce contexte, l’Italie se démarque par une stratégie ambitieuse visant à moderniser l’ensemble de ses forces armées, avec un accent particulier sur sa flotte aérienne.

Une flotte aérienne de nouvelle génération

L’Italie vient de franchir une étape décisive dans sa quête de suprématie aérienne en Europe. Le gouvernement italien a récemment annoncé la commande de 25 chasseurs F-35 supplémentaires, portant le total de sa flotte à 115 appareils. Cette acquisition, d’un montant de 7 milliards d’euros, comprend 15 F-35A à décollage et atterrissage conventionnels et 10 F-35B à capacité de décollage court et d’atterrissage vertical. Cette commande propulse l’Italie au rang de premier détenteur européen de F-35, surpassant le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

La modernisation de la force aérienne italienne ne s’arrête pas là. En parallèle, Rome a confirmé l’achat de 24 Eurofighter Typhoon de dernière génération. Ces appareils remplaceront les modèles plus anciens, jugés trop coûteux à mettre à niveau. Ainsi, d’ici 2032, l’Italie disposera d’une flotte impressionnante de 115 F-35 et 96 Eurofighter Typhoon, formant l’épine dorsale d’une force aérienne parmi les plus modernes d’Europe.

Une ambition militaire tous azimuts

L’effort de modernisation italien ne se limite pas à l’armée de l’air. La marine et les forces terrestres bénéficient également d’importants programmes d’équipement. Cette stratégie globale vise à positionner l’Italie comme un acteur militaire majeur au sein de l’OTAN, particulièrement dans la région méditerranéenne. Tel un phare guidant les navires, l’Italie cherche à devenir un pivot stratégique pour l’Alliance atlantique dans le sud de l’Europe.

L’acquisition des F-35B, capables d’opérer depuis les porte-aéronefs Trieste et Cavour, illustre parfaitement cette ambition de projection de puissance. Ces appareils polyvalents offrent à l’Italie une flexibilité opérationnelle accrue, lui permettant d’intervenir rapidement dans diverses situations de crise régionales.

Des défis persistants malgré les apparences

Malgré ces investissements impressionnants, la réalité des forces armées italiennes pourrait être plus nuancée qu’il n’y paraît. Derrière la façade rutilante des nouveaux équipements se cachent des défis structurels importants. Les contraintes budgétaires, les difficultés de recrutement et de rétention du personnel, ainsi que la nécessité de maintenir un large éventail de capacités, pèsent sur l’efficacité opérationnelle des forces italiennes.

À l’image d’un iceberg dont seule la partie émergée est visible, les acquisitions de matériel high-tech masquent des lacunes capacitaires dans d’autres domaines moins médiatisés mais tout aussi cruciaux. La cyberdéfense, le renseignement ou encore la logistique nécessitent des investissements conséquents pour être à la hauteur des ambitions affichées.

En définitive, si l’Italie se positionne indubitablement comme un acteur majeur de la défense européenne grâce à ses investissements dans l’aéronautique militaire, le chemin vers une force armée pleinement équilibrée et efficace reste semé d’embûches. Le défi pour Rome sera de transformer ces acquisitions prestigieuses en une véritable capacité opérationnelle, capable de répondre aux multiples menaces du XXIe siècle. L’avenir dira si la stratégie italienne permettra effectivement au pays de s’imposer comme une puissance militaire de premier plan en Europe, ou si elle restera une ambition partiellement réalisée.