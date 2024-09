Ce pays d’Afrique du Nord craint une guerre totale dans cette région 

Abdel Fattah al-Sissi, président égyptien (Photo AFP)

Partout dans le monde, de vives tensions impactent les relations diplomatiques et la sécurité des citoyens. C’est le cas en Ukraine et en Russie ainsi qu’en Israël et en Palestine, notamment, ou des conflits ravageurs sévissent. En Afrique du Nord, une nation en particulier craint d’ailleurs une propagation de ces tensions.

L’Égypte a confirmé ce dimanche, qu’elle redoutait que l’escalade entre le Hezbollah libanais (pro-chiite et pro-iranien) et Israël ne se répande, comme une traînée de poudre, dans tout le reste de la région du Moyen-Orient. Selon le Caire, le nouveau front entre Israël et le Liban laisse entendre que tous les efforts entrepris pour mettre fin au conflit israélo-palestinien pourraient être sapés.

L’Égypte craint une propagation du conflit

Cette crainte, le ministère égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, en a fait part à l’occasion de sa venue au siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU), à New York (USA). Selon lui, les possibles qu’une guerre totale n’éclate dans la région ne sont absolument pas à exclure. Une position nouvelle pour l’Égypte, médiateur engagé dans la fin du conflit israélo-palestinien.

Malgré tout, le Caire a réitéré sa position, affirmant qu’en compagnie du Qatar et des États-Unis, les efforts pour mettre fin au conflit et aux tensions dans la région ne cesseront tant qu’un accord durable et juste ne soit trouvé. Pour rappel, plus de 40.000 personnes ont d’ores et déjà trouvé la mort dans cette guerre qui dure depuis maintenant quasiment un an (en prenant en compte le fait qu’elle ait débuté le jour même des attentats du 7 octobre).

Israël, accusée de ne pas vouloir discuter

L’Égypte pointe toutefois du doigt le “manque de volonté” d’Israël dans la résolution de ce conflit, expliquant que malgré les nombreuses discussions qui ont actuellement lieu, le gouvernement israélien continue de prendre des mesures jugées unilatérales et provocatrices à l’encontre de la communauté internationale et des nations engagées dans l’espoir de trouver une porte de sortie à cette guerre.