Armement : la Chine fait une véritable démonstration de force

Le porte-avion chinois Liaoning © APL

Au cours des dernières décennies, la Chine a entrepris une transformation radicale de ses forces armées, passant d’une armée massive mais technologiquement arriérée à une puissance militaire moderne et redoutable. Cette métamorphose, fruit d’investissements colossaux et d’une volonté politique inébranlable, a touché tous les aspects de l’appareil militaire chinois. Des équipements de pointe ont été développés, la formation des troupes a été intensifiée, et une doctrine militaire axée sur la projection de puissance a été adoptée. Cette modernisation accélérée a particulièrement bénéficié à la marine chinoise, qui s’est dotée d’une flotte impressionnante capable de rivaliser avec les plus grandes marines du monde.

Une triade navale inédite

La marine chinoise vient de franchir un cap historique en déployant simultanément ses trois porte-avions. Le CNS Liaoning, premier du nom, a navigué dans la zone contiguë aux eaux territoriales japonaises, une première qui n’a pas manqué d’attirer l’attention du ministère japonais de la Défense. Accompagné de deux destroyers de type 052D, ce groupe aéronaval compact laisse présager des essais du J-31/35, un chasseur-bombardier embarqué de nouvelle génération. Parallèlement, le CNS Shandong a pris la mer depuis sa base de Yulin pour des exercices en mer de Chine méridionale, tandis que le tout nouveau CNS Fujian entamait sa quatrième campagne d’essais en mer Jaune.

Ce déploiement tripartite marque une étape cruciale dans l’évolution de la marine chinoise. Jusqu’à présent, seule la marine américaine pouvait se targuer d’une telle capacité. La Chine démontre ainsi sa volonté de se hisser au rang de superpuissance navale, capable de projeter sa force sur plusieurs théâtres d’opérations simultanément.

Des navires à la pointe de la technologie

Le CNS Fujian, dernier-né de la flotte chinoise, illustre parfaitement les ambitions technologiques de Pékin. Avec ses 80 000 tonnes et ses 320 mètres de long, ce mastodonte des mers est équipé de catapultes électromagnétiques et de brins d’arrêt, une configuration CATOBAR jusqu’alors réservée aux porte-avions américains et français. Cette avancée technique permet d’embarquer des avions plus lourds et mieux armés, augmentant considérablement la puissance de frappe du groupe aéronaval.

La marine chinoise ne se contente pas de multiplier les porte-avions. Elle développe également une gamme complète de navires d’escorte et de soutien. L’apparition d’un imposant navire d’assaut amphibie de type 075 aux côtés du CNS Shandong témoigne de cette diversification. Ce bâtiment de 40 000 tonnes, comparable aux porte-aéronefs américains de classe Wasp, offre à la Chine de nouvelles capacités de projection de forces et de contrôle maritime.

Une stratégie de puissance globale

Le déploiement simultané de trois porte-avions n’est que la partie émergée de l’iceberg. Il révèle une stratégie plus vaste visant à faire de la Chine une puissance navale globale. La formation intensive de nouveaux pilotes pour les opérations nocturnes, les exercices de combat en mer de Chine méridionale et les déploiements réguliers dans des zones stratégiques comme la mer des Philippines démontrent la détermination de Pékin à affirmer sa présence sur les océans.

Cette montée en puissance navale s’inscrit dans une logique de compétition stratégique avec les États-Unis. La Chine cherche à remettre en question la suprématie américaine dans la région Indo-Pacifique, tout en développant les moyens de protéger ses intérêts économiques et territoriaux. La capacité à déployer plusieurs groupes aéronavals simultanément offre à Pékin une flexibilité opérationnelle inédite et un outil de dissuasion puissant.

L’évolution rapide de la marine chinoise soulève de nombreuses questions quant à l’équilibre des forces dans la région et au-delà. Si la Chine parvient à maîtriser pleinement l’art complexe des opérations aéronavales, elle disposera d’un levier d’influence considérable sur la scène internationale. Les nations riveraines et les puissances occidentales observent avec attention ces développements, conscientes que la mer de Chine pourrait devenir le théâtre d’une nouvelle forme de confrontation navale au XXIe siècle.