Arrestation de Boko et Homeky : Avalanche de réactions au sein de la classe politique béninoise

L’actualité relative à l’arrestation du ministre Oswald Homéky et d’Olivier Boko continue d’occuper l’actualité. Peu après la sortie médiatique effectuée par le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), plusieurs formations politiques béninoises se sont prononcées sur le sujet.

Les deux grands partis favorables aux actions du président Patrice Talon ont ouvert le bal et ont été suivis par les Fcbe sans oublier la Renaissance nationale de Claudine Prudencio. Pour l’instant instant le parti « Les Démocrates » de Boni Yayi est resté silencieux sur le sujet.

Dans un communiqué de presse signé de son Secrétaire général, Gérard Gbénonchi, le parti Upr dont le ministre Homéky est membre a réaffirmé son soutien à Patrice Talon. Il a pris le soin tout de même de condamner cette tentative de déstabilisation du pouvoir qui est contraire aux idéaux du parti. « Les faits rapportés et les accusations portées contre le mis en cause sont suffisamment graves et contraires aux valeurs et à la ligne politique du parti », martèle le communiqué. Toujours sous la forme d’un communiqué, la réaction des Forces Cauris pour un Bénin Emergent a également été rendue publique. Paul Hounkpè et ses partisans ont également lancé un appel à l’endroit de la Justice béninoise et demandent que la lumière soit faite sur le dossier. « Le parti Fcbe invite la justice à faire en toute impartialité la lumière sur cette affaire en garantissant aux mis en cause leurs droits conformément aux lois en vigueur », insiste l’ancien parti de Thomas Boni Yayi tout en exprimant sa solidarité au président Patrice Talon.

De son côté, le Bloc républicain condamne l’acte qui était en préparation et qui devrait être fait ce 27 septembre selon le Procureur spécial de la Criet. « Aucune ambition politique ne saurait amener des citoyens à ces manœuvres de prise de pouvoir illégale et antidémocratique au Bénin », a décrié le parti du cheval cabré. Plusieurs autres acteurs de la vie politique béninoise se sont fait également entendre depuis l’annonce de cette affaire qui capte l’attention de tous les Béninois depuis quelques jours. C’est le cas de l’ancien ministre Valentin Djênontin, Kêmi Séba et bien d’autres.