Aviation: cette compagnie européenne bat un record mensuel 

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Alors que le prix des billets d’avion explose et que de plus en plus de voix appellent à un tourisme plus contrôlé, notamment pour lutter contre les effets du changement climatique, une compagnie aérienne a annoncé avoir réalisé un véritable exploit. 20 millions de passagers en l’espace d’un mois : jamais cela n’avait été réalisé !

Cette compagnie aérienne, c’est Ryanair. Spécialisée dans le low cost (les voyages à moindres frais), Ryanair est ainsi devenue la toute première compagnie aérienne européenne à transporter plus de 20 millions de passagers en l’espace d’un mois. Des résultats en nette hausse, puisqu’en l’espace d’un an, ce sont 8% de voyageurs en plus qui ont été enregistrés sur le seul mois d’août.

20.5 millions de passagers sur août

En tout et pour tout, ce sont 111.800 vols qui ont ainsi été opérés sur le continent européen par ce géant de l’aviation accessible à toutes et à tous, avec un taux de remplissage de ses appareils, de l’ordre de 96% ! Et si ces chiffres sont élevés, ils devraient continuer à croître, puisque Ryanair a annoncé l’acquisition de 50 avions supplémentaires d’ici à la fin du premier semestre 2025.

Ces appareils, des Boeing 737 MAX 200 ou des 737-8 permettent d’accueillir environ 200 passagers par vol. De quoi considérablement augmenter ses capacités, à l’heure où la demande explose elle aussi. En effet, les voyageurs préfèrent désormais se tourner vers le low cost, beaucoup plus abordable, pour continuer à voyager, plutôt que de payer des billets parfois 2 voire 3 fois plus cher pour des compagnies classiques.

La croissance de Ryanair affole

D’ici à 2034, Ryanair envisage d’ailleurs d’atteindre les 300 millions de passagers à l’année. Un chiffre qui surprend tant la croissance du groupe est importante. C’est quasiment 100 millions de voyageurs en plus que ce qu’il se fait actuellement (Ryanair ayant des objectifs de 198 à 200 millions de voyageurs au total, d’ici à la fin de cette année 2024). Un modèle à suivre pour les compagnies aériennes en difficulté ?