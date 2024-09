Bénin : 200 nouveaux jeunes intégrés à la GDIZ grâce au programme Azôli 

En provenance des départements du Borgou, de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga 200 nouveaux jeunes ont intégré la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Au cours des six prochains mois, ces jeunes qui n’ont pas reçu une très grande formation académique deviendront des opérateurs textiles prêts à être employés par les industries textiles installées à la GDIZ. Ils avaient été sélectionnés quelques semaines plus tôt, à Parakou et Natitingou à la mi-juillet au cours de deux salons spéciaux à l’issue desquels 2.406 jeunes ont été sélectionnés.

A leur arrivée à la Gdiz, ils ont été accueillis par le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Monsieur Modeste Tihounté Kérékou, et les Directeurs Généraux de la SIPI et de l’ANPE. Ces différentes autorités ont adressé de sages conseils à l’endroit de ces jeunes. Il leur a été demandé par exemple d’être assidus et de faire preuve de résilience face aux éventuelles difficultés qu’ils pourraient rencontrer.

Rappelons que, le dispositif Azôli est financé par la Banque Mondiale. Il s’agit d’un programme d’équilibre et de justice sociale du Gouvernement mis en œuvre par l’Agence Nationale pour l’Emploi. Notons également que, depuis sa création, la Zone Industrielle de Glo-Djigbé emploie plusieurs milliers de jeunes gens. A en croire les estimations, au cours des prochaines années le nombre d’employés au sein de la Gdiz pourrait se décupler bientôt.