Bénin : Dadjè FC recrute six nouveaux joueurs

Six nouveaux joueurs ont été recrutés par le club béninois de football Dadjê Fc dirigé par Soneb Sport Sa. Le nom et l’origine de ceux-ci ont été dévoilés dans l’après-midi de ce vendredi 6 septembre lors de la cérémonie de signature de contrat.

On retient que, ce recrutement intervient en prélude aux deux matchs du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Il s’agit d’un rendez-vous qui est prévu pour les 13 et 15 septembre prochain. L’objectif des responsables du club est ainsi de renforcer le club en vue de ces grands rendez-vous. « Aujourd’hui, on peut dire que Dadjê Fcfait partie des plus grands clubs du Bénin. La preuve est qu’il est qualifié pour la Caf. Il y a donc un travail qui se fait. Il s’agit de ma première motivation à rejoindre ce club. Jouer dans un club qui a de l’ambition. Tout ce que je peux apporter est mon savoir-faire », a confié Junior Dogbatse, un milieu de terrain.

Il y a quelques semaines, le club entraîné par Yaya Kone avait réussi à éliminer El KanemiWarriors du Nigéria au tour précédent. Ils rencontreront pour la phase suivante une équipe très connue dans la compétition. Il s’agit de la RSB Berkane du Maroc qui avait déjà remporté cette compétition par le passé.

Liste des six nouveaux joueurs

1- Salif Bagate, Ivoirien ; Attaquant. Il vient d’As Douane du Burkina Faso. Il avait joué aussi à Salitas FC du Burkina Faso.

2- Stéphane Segnon Vignigbé; Béninois ; Milieu de terrain, il quitte AsVo. Il était à Loto Popo.

3- Vanie Bi Vanie Mickaël ; Ivoirien ; Latéral gauche. Il a quitté Coton FC. Avant, il était à Liberti FC du Niger.

4-Ronaldo Tchinounsé Alofa. Déjà avec Dadjè FC, le Défenseur central est de retour après être qualifié par la CAF.

5- Brice Aziz Dabre ; Burkinabè ; Latéral droit. Il a quitté Le Rail Club du Kadiogo (RCK) de Ouagadougou. Mais il est aussi passé par l’Asfa Yennenga du Burkina Faso.

6- Junior Dogbatse ; Togolais ; Milieu. Il est venu de l’Étoile Filante de Lomé mais avait joué à Semassi de Sokodé.