Bénin : Décès d’un ex-détenu politique de 83 ans après sa libération

Quelques semaines après sa libération, un détenu politique a rendu l’âme. Selon les informations rapportées, le défunt serait âgé de 83 ans et s’appelle Koto Dafia. Son arrestation est intervenue dans le cadre de la présidentielle de 2021. Il avait écopé de 8 ans d’emprisonnement ferme pour atteinte à l’intégrité du territoire national par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il avait été compté parmi les bénéficiaires de la grâce présidentielle accordée par le président Patrice Talon il y a quelques semaines.

Le 2 août dernier, au lendemain de la fête nationale du Bénin, deux décrets ont été pris pour gracier plus de 400 détenus de droits communs et surtout 27 militants de l’opposition interpellés et jugés après les violences électorales de 2019 et 2021. Le décès de celui qui était identifié comme le plus vieux détenu est intervenu moins de deux mois seulement après sa libération. Il est originaire d’un village appelé Gninkèrebansou. Pour rappel, le professeur Joël Aïvo avait attiré l’attention sur lui en mars 2022. Il avait saisi le Garde des Sceaux d’alors, pour attirer son attention sur les conditions de détention de plusieurs opposants dont le défunt.