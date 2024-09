Bénin: « Je suis anti Coup d’Etat », dixit Houndégnon

Le dossier relatif à la tentative de coup d’Etat au Bénin et l’arrestation de certains proches du président Patrice Talon continue de susciter des réactions au sein de l’opinion publique. Alors qu’il intervenait sur une émission diffusée sur la chaîne Youtube Grand Reporter Bénin, l’ancien chef de la Police Nationale du Bénin s’est également invité dans le débat. Louis Philippe Houndégnon, puisque c’est de lui qu’il s’agit a donné son avis sur cette actualité et a d’ailleurs fait remarquer qu’il est partisan du Droit.

L’ancien patron de flics béninois indique qu’il est formellement contre les Coups d’Etat. Aussi, aurait-il décliné beaucoup d’offres allant dans ce sens. « Moi, je suis un homme de Culture. Je ne suis pas un homme de violence. Vous ne me trouverez pas dans ce genre de choses parce que je suis anti coup d’Etat », a-t-il déclaré. Toujours lors de cette émission, l’ancien patron de la police a tenu à avertir l’opinion publique. « Si on vient vous dire que Houndégnon est en train de participer à un coup d’état, c’est que les gens ne me connaissent pas », a-t-il averti.

« Je ne suis pas favorable aux coups d’état. Accepter un coup d’état dans notre contexte d’aujourd’hui, revient à accepter un saut vers l’inconnu. Nous pouvons encore aller trouver la solution à notre problème dans notre géni », a-t-il poursuivi. Revenant à la situation actuelle, Louis Philippe Houndégnon indique que selon lui, il s’agit d’une guerre de succession. Comme à son habitude, il a peint en noir les actions du régime Patrice Talon. Il n’a pas manqué de porter un jugement sur la procédure en cours et également sur les déclarations du procureur spécial de la Criet.