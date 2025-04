Bénin : une voiture tombe dans une fosse à Ouèdo (Ab-calavi)

Une voiture a chuté dans une fosse à Ouèdo, commune d’Abomey-Calavi, sur un chantier d’extension du réseau d’eau potable. L’information a en effet été rapportée par 24haubenin. L’incident s’est produit de nuit, en ce début d’avril 2025, sur une route menant aux pylônes haute tension, près d’une nouvelle station de l’église catholique, toujours selon le média.

Le véhicule, immatriculé BG 3690 RB, s’est renversé dans une excavation creusée au milieu de la chaussée. Par chance, le conducteur est sorti indemne et aucun blessé n’est à déplorer. Toutefois, la voiture a subi des dommages matériels.

Face aux risques posés par ces fosses non balisées, les habitants et usagers de la route interpellent les autorités et les entreprises chargées des travaux. Ils réclament des mesures urgentes pour éviter d’autres accidents.