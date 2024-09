Bénin: la famille et l’école au cœur d’un atelier initié par l’Iajp/Co

Photo : DR

Ce vendredi 13 septembre, l’Institut des artisans de justice et de paix (Iajp), en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer Stiftung et l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) a organisé un atelier sur la famille et l’école. Ces assises qui ont été meublées par plusieurs communications ont eu lieu autour du thème : « la famille et l’école à la croisée des chemins des valeurs citoyennes ».

Cette rencontre intellectuelle a connu la participation de l’Evêque de Lokossa, chargé de l’enseignement catholique au Bénin, Mgr Roger Coffi Anoumou, du directeur de l’Iajp/Co, Abbé Eric Aguénounon, des enseignants à l’Université et de plusieurs étudiants. Selon le prélat chargé de l’enseignement catholique au Bénin, au sein de la Conférence épiscopale du Bénin (Ceb), la famille et l’école sont deux bases très importantes pour l’éducation. Il met l’accent sur la nécessité d’examiner la qualité de l’éducation reçue au sein de la famille et à l’école, afin d’envisager les possibilités de complémentarité entre ces deux institutions.

Pour sa part, le directeur de l’Institut des artisans de justice et de paix (Iajp), l’Abbé Eric Aguénounon a fait savoir que « la famille et l’école font office de deux instances fondamentales de l’œuvre primordiale d’humanisation de l’être humain ». « Que des réflexions laborieuses, qui jailliront de ces assises intellectuelles, nous permettent de tracer les sillons d’une reprise à la fois herméneutique et essentielle des valeurs citoyennes au creuset de la famille et de l’école qui constituent des sanctuaires où se forge l’âme d’une civilisation résiliente et prospère », a poursuivi le directeur de l’Iajp.

L’atelier initié par l’Institut des artisans de justice et de paix (Iajp) revêt une capitale importance selon la représentante de la fondation Konrad Adenauer stiftung. « L’école et la famille doivent collaborer et offrir aux jeunes générations une éducation holistique qui les préparent à être des acteurs économiques performants, mais aussi des citoyens responsables, patriotes et engagés pour le bien commun », a-t-elle déclaré. Pour elle, aujourd’hui, plus que jamais, l’école ne peut être vue comme le seul sanctuaire de l’éducation. Les futurs citoyens sont formés dans la cellule de base qu’est la famille.

Plusieurs communications et un panel ont meublé tout de même l’atelier. Ce qui aura retenu l’attention est la communication donnée par le Porte-parole gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji. Elle a porté sur le thème : « renforcer l’éducation familiale de base pour asseoir les valeurs citoyennes de développement ». Ce fut le moment pour le Secrétaire général adjoint du gouvernement de partager son vécu personnel avec l’assistance. Il a également saisi cette occasion pour évoquer beaucoup de sujets d’actualité. Entre autres, Wilfried Léandre Houngbédji a abordé le sujet relatif à un troisième mandat du président Patrice Talon. « Si par extraordinaire, le président même changeait d’avis, je ne serai pas celui qui va vendre ça », avait-il lancé.