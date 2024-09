Bénin : le gouvernement interpellé sur le lieu de détention des « ravisseurs » de Steve Amoussou

Photo : DR

Dans quelle maison d’arrêt séjournent les ravisseurs de Steve Amoussou condamnés par la Criet à l’audience du 3 septembre dernier ? Difficile de répondre à cette question selon certains députés du parti d’opposition Les Démocrates. C’est fort de cela qu’ils ont interpellé à travers une question d’actualité le gouvernement de Patrice Talon.

Dans une correspondance signée du député Woroukoubou Habibou et déposé à l’assemblée nationale ce 23 septembre aux environs de 14heures, heure de Cotonou, huit élus de l’opposition ont adressé à l’exécutif quatre questions d’actualité relative à cette affaire. Qu’est-ce qui justifie cette précipitation dans le jugement des ravisseurs de Steeve Amoussou? Que fait la justice pour retrouver et punir les deux autres ravisseurs cités dans cette affaire ? Le verdict de ce procès met-il fin à l’action judiciaire ouverte par les juridictions togolaises? De quelle prison du Bénin les sieurs Jimmy Gandaho et Géraud Gbaguidi sont-ils pensionnaires?

« Le 2 septembre 2024, la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) a rendu son verdict relatif aux deux des présumés ravisseurs de Steeve Amoussou. Ainsi, les sieurs Jimmy Gandaho et Géraud Gbaguidi, ont été condamnés chacun à 24 mois de prison dont 12 mois fermes. Ils devront aussi verser la somme de cinq millions (5 000 000) de francs CFA de dommages et intérêts à la victime. Ils étaient accusés d’avoir orchestré l’enlèvement de Steeve Amoussou à Lomé et de l’avoir illégalement conduit au Bénin. Suite à ce verdict et contrairement aux usages de la Criet, un silence plat est gardé sur le lieu de détention desdits ravisseurs », lit-on dans la correspondance adressé au parlement.

C’est donc pour en savoir davantage qu’en vertu des dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale en son article 110 et ses différents alinéas, Woroukoubou Habibou et ses collègues invitent le gouvernement à répondre à la représentation nationale sur les préoccupations exprimées dans les quatre questions.