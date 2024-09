Maghreb: un leader du secteur gazier dévoile son projet ambitieux

Photo DR

Le groupe Sonatrach, fleuron de l’industrie pétrolière et gazière algérienne, dévoile ses ambitions à long terme pour consolider sa position sur le marché énergétique mondial. Rachid Hachichi, PDG de Sonatrach, a annoncé un objectif de production annuelle de gaz naturel de 160 milliards de mètres cubes d’ici 2060-2065, marquant une augmentation significative par rapport aux 130 milliards de mètres cubes actuellement produits.

Cette vision stratégique s’appuie sur plusieurs piliers, notamment l’exploration continue des ressources nationales et le développement de partenariats internationaux. Sonatrach mise sur les vastes réserves encore inexploitées du sous-sol algérien pour soutenir cette croissance, tout en diversifiant ses marchés d’exportation.

Les collaborations avec des géants de l’industrie tels qu’Exxon Mobil, Chevron, Sinopec, Eni et Total jouent un rôle crucial dans cette stratégie. Ces partenariats visent à apporter expertise technique et ressources financières nécessaires au développement des champs pétroliers et gaziers du pays. Les négociations avec Exxon Mobil et Chevron sont particulièrement avancées, laissant présager la signature de nouveaux contrats dans les mois à venir.

L’expansion internationale de Sonatrach se manifeste également par sa présence accrue sur de nouveaux marchés. Au-delà de ses clients traditionnels européens comme l’Allemagne et la Croatie, le groupe algérien étend son réseau d’approvisionnement vers la côte ouest des États-Unis, le Brésil et les Bahamas. Cette diversification géographique témoigne de l’adaptabilité de Sonatrach face à une demande mondiale en constante évolution.

L’infrastructure existante de l’entreprise, comprenant une capacité d’exportation par pipeline vers l’Europe de 43 milliards de mètres cubes par an et quatre complexes de liquéfaction de gaz, offre une flexibilité précieuse pour répondre aux fluctuations du marché. Cette base solide permet à Sonatrach de garantir un approvisionnement stable tout en s’adaptant aux besoins changeants de ses clients.

La participation récente de Sonatrach à la conférence mondiale sur l’énergie Gastech 2024 à Houston a renforcé sa position de leader dans l’industrie du gaz naturel. Les rencontres fructueuses avec des acteurs majeurs du secteur, tels que Chevron, Eni, Honeywell et Baker Hughes, ont ouvert la voie à de nouvelles opportunités de coopération et d’investissement.

Un forum algéro-américain organisé en marge de la conférence a également permis à Sonatrach de consolider ses liens avec des partenaires stratégiques. La présence de PDG de grandes sociétés énergétiques comme Exxon Mobil, Chevron et Occidental a souligné l’intérêt croissant pour le potentiel énergétique de l’Algérie.

L’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) joue un rôle complémentaire dans cette stratégie d’expansion. La collaboration entre Sonatrach et Alnaft pour le lancement d’appels d’offres avant la fin de l’année vise à attirer de nouveaux investissements dans le secteur des hydrocarbures algérien.