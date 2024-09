 Bénin : Le groupe AHS dote l’aéroport de Cadjêhoun de plusieurs équipements électriques

« Accompagner activement le Gouvernement dans le processus de modernisation de l’aéroport de Cotonou ». Cet objectif, le groupe Aviation Handling Services à travers sa filiale, Aviation Handling Services Bénin (Ahs-Bénin Sa) ne le perd pas de vue. Dans la matinée de ce jeudi 12 juillet 2024, cette structure a officiellement mis à la disposition de la plateforme aéroportuaire de Cotonou, plusieurs équipements électriques et écologiques pour une valeur globale de plus de 700 millions de Fcfa. En plus des responsables de cette entreprise, des représentants des compagnies aériennes, le ministre du Cadre de Vie et des Transports s’est fait représenter à cette cérémonie qui a eu lieu au salon de l’aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou.

Il s’agit de plusieurs engins dont la particularité est d’être écologiques et donc respectueux de l’Environnement. Adama Mboup, le directeur général de l’Aviation Handling Services Bénin (Ahs-Bénin) a commencé par exprimer toute sa gratitude à l’endroit des autorités béninoises qui ont à cœur, la modernisation de la plateforme aéroportuaire du pays. Ces dernières selon lui, ne ménagent aucun effort pour d’accompagner les opérateurs à l’aéroport du Bénin. « Les efforts consentis par l’Etat béninois pour la rénovation et la modernisation de l’aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou consistent aussi à créer un cadre environnemental sain et écologique en réduisant les émissions des gaz à effets de serre », a-t-il déclaré pour justifier la modernisation du parc en concentrant son énergie sur l’acquisition des dernières technologies de pointe.

Equipements électriques et écologiques…

A en croire le point qu’il a fait, comme matériels mis en service, il s’agit d’un : Elévateur Trepel de type électrique pour le déchargement du cargo ; un bus type Cobus 300 Type 3000 moderne pour le transport des passagers de l’avion à l’aérogare, Tapis de soute pour le déchargement des bagages ; deux chariots élévateurs électriques type Shantui capacité 7T pour le fret ; 2 Tracteurs électriques GT5D 60 KW ; Un servicing toilette électrique, Deux véhicules Mercedes Benz Type EQV VIP de 8 places, Un Tracteur électrique Trepel pour tracter les avions conventionnels ; Des Chargeurs électriques 120 Kw et des chariots Porte Bagages Hauteur 600 mm avec Bâche et panier de rangement 2500 Kg.

D’autres acquisitions pour 2025

La Société Aviation Handling Services Bénin (Ahs-Bénin) ne compte pas s’en arrêter là. « D’autres matériels électriques seront mis en place en 2025. Il s’agit par exemple des bus électriques d’une capacité d’environ 100 passagers et de bien d’autres matériels », a annoncé le directeur général de l’Aviation Handling Services Bénin (Ahs-Bénin). Tout ceci, dit-il, permet dans un premier temps, de préserver l’Environnement mais également de satisfaire la clientèle que constituent les compagnies aériennes et les passagers. Ce faisant, l’Aviation Handling Services Bénin (Ahs-Bénin) se conforme aux normes édictées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.