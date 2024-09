Bénin : Les travaux de la 3ème session extraordinaire de l’hémicycle ouverts

Louis Vlavonou (Ph : SCOM Assemblée Nationale du Bénin)

Les députés de la 9ème législature sont retournés au Parlement ce mardi après plusieurs semaines d’absence. C’est sur invitation du président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou et dans le cadre de la 3ème session extraordinaire au titre de l’année 2024. Pendant deux semaines, ils examineront trois principaux sujets inscrits à l’ordre du jour de cette session parlementaire.

La 9è législature de l’Assemblée nationale du Bénin a entamé sa troisième session extraordinaire de l’année en cours. Trois principaux sujets sont à l’ordre du jour de cette 3ème session extraordinaire de l’Assemblée nationale du Bénin, qui s’est ouverte hier mardi 10 septembre 2024. Il s’agit d’abord de l’examen de l’avant-projet de budget du Parlement pour la gestion 2025. Les élus du peuple se pencheront sur l’avant-projet de budget de l’Assemblée nationale pour la gestion 2025 qu’ils sont appelés à adopter afin que cela soit intégré au projet de budget de l’État exercice 2025. Ensuite, il sera question de la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

A ce niveau, les députés sont conviés à l’examiner de la proposition de résolution visant à modifier et compléter le Règlement intérieur du Parlement béninois afin de l’adapter aux réalités quotidiennes en s’appuyant sur les expériences vécues. Enfin la désignation des membres du Conseil économique et social (Ces) aux niveaux départemental et national sera le 3ème sujet qui occupera les élus au cours de cette session. Les travaux permettront au Parlement de se conformer à la nouvelle loi organisant le conseil économique et social en désignant les membres pour ce qui les concerne. A l’ouverture, après vérification du quorum, le président Louis Gbèhounou Vlavonou a décliné aux députés les différentes étapes que comporte l’examen de l’avant-projet de budget du Parlement béninois pour l’année 2025. « Les questeurs ont déjà préparé l’avant-projet de budget qui a été transmis à la commission des finances pour faire ses observations que je vais intégrer en tant que président de l’Assemblée nationale. Si le dossier est prêt aujourd’hui, on va donc se retrouver le jeudi 12 septembre 2024 pour examiner le projet de budget. Si le dossier me parvient demain mercredi 11 septembre 2024, on va se retrouver le vendredi prochain ; puisque vous devez disposer de 48 heures pour vous imprégner de son contenu et faire aussi vos observations avant son examen en séance plénière », a- t-il déclaré. 83 députés sur les 109 qui composent la 9ème législature ont répondu présents à l’ouverture de cette 3ème session extraordinaire.