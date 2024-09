Bénin: Olivier Boko et Oswald Homeky arrêtés, réaction des avocats de l’ex-ministre (extrait vidéo)

Photo : DR

L’information a eu l’effet d’une bombe. Dès les premières heures de ce mardi 24 septembre 2024, plusieurs sources ont annoncé que le riche homme d’affaires béninois, Olivier Boko, ami intime du président Talon, avait été enlevé par des individus non identifiés. Par la suite, d’autres publications sur les réseaux sociaux ont rapporté l’arrestation de l’ancien ministre Oswald Homeky ainsi que celle d’un homme en uniforme. Cependant, selon les dernières informations, le Colonel Dieudonné Tevoedjrè aurait simplement été convoqué pour une audition, sans qu’il ne soit formellement arrêté. Jusqu’à l’heure où nous bouclons cet article, aucune autorité judiciaire ne s’est encore prononcée sur ce dossier.

Partie d’une rumeur, l’information concernant l’interpellation de deux poids lourds du système de la rupture et d’un colonel de l’armée est confirmée. En effet, les béninois se sont réveillés ce matin avec l’information relative à l’arrestation de l’ami intime du Chef de l’Etat dont la candidature avait été suscitée par plusieurs mouvements dans les grandes régions du Bénin. Cette nouvelle, qui en a surpris plus d’un, continue d’alimenter les discussions sur de nombreux forums WhatsApp et réseaux sociaux.

D’après nos recoupements, les deux personnalités auraient été interpellées par les forces de la Brigade criminelle de Cotonou. Pour l’heure, les motifs de ces interpellations ne sont pas connus et les autorités judiciaires ne se sont pas encore exprimées sur le sujet. Certaines sources indiquent que l’ancien ministre Homeky a contacté ses avocats pour être assisté lors de son audition par les forces de l’ordre. Ces derniers ont d’ailleurs tenu une conférence de presse dans la soirée d’hier mardi 24 septembre 2024. Par ailleurs, d’autres sources rapportent que les mouvements soutenant la candidature de l’homme d’affaires Olivier Boko ont organisé une réunion d’urgence dans la matinée d’hier. Le mouvement OB26 a d’ailleurs réagi à travers un communiqué, exigeant des explications. En l’absence de réactions officielles, l’opinion publique suit avec beaucoup d’attention cette affaire, qui promet de nombreux rebondissements.

Réaction des avocats d’Oswald Homeky

Les avocats d’Oswald Homeky (voir extrait de leur déclaration) ont donné de la voix hier tard dans la nuit. Face à la presse, ils ont confirmé cette information et sont revenus sur les circonstances de ces arrestations survenues aux premières heures du mardi. Selon eux, l’ex-ministre des Sports Oswald Homeky a été interpellé à son domicile. Son interpellation, informe le collectif de trois avocats, a eu lieu aux environs de 2h du matin. Il a été interpellé en même temps que le colonel Tévoèdjrè, commandant de la garde républicaine, qui était au domicile de l’ex-ministre au moment où les agents de la brigade criminelle sont intervenus. Selon toujours ce collège d’avocats, des numéraires ont été retrouvés dans un des véhicules d’Oswald Homeky et saisis. Ils n’ont pas précisé le montant de cette somme saisie. Les avocats ont dénoncé de nombreuses violations des droits humains. La perquisition, selon eux, ne s’est pas déroulée dans les règles de l’art. Ils ont informé qu’aucune perquisition n’est autorisée au-delà de 21h et avant 6 heures. Le collectif des avocats prend le peuple béninois et la communauté internationale à témoin. Ils se réservent le droit de saisir toutes les juridictions compétentes. Lire ci-dessous la déclaration intégrale.

POINT DE PRESSE SUR L’INTERPELLATION DE M. OSWALD HOMEKY A SON DOMICILE LA NUIT DU 23 AU 24 SEPTEMBRE 2024 AUX ENVIRONS DE 2H DU MATIN

Dans la nuit du 23 au 24 Septembre 2024 aux alentours de 2h du matin, les éléments de la Brigade criminelle d’Agblangandan, ont fait irruption au domicile de Monsieur Oswald HOMEKY qui s’y trouvait avec monsieur Dieudonné TEVOEDJRE ; Il sied de préciser que ces deux personnalités sont connues, amis de longues dates.

Une fois dans la concession, les policiers sous les ordres du Commandant de ladite brigade, présent sur les lieux, se sont directement dirigés vers l’un des véhicules de Monsieur HOMEKY en stationnement dans son garage. Ils ont procédé à la perquisition dudit véhicule et y ont découvert des numéraires qu’ils ont saisis.

La police n’a plus effectué quelque autre fouille, après la découverte des numéraires avant de conduire manu militari Ms. HOMEKY et TEVOEDJRE ont été dans les locaux de la Brigade criminelle à Agblangandan. Ces saisies, interpellation et les actes qui s’en sont suivis, constituent, une énième violation de la Constitution et des lois républicaines dont notre État s’est librement doté.

LES PERQUISITIONS ET SAISIES INTERVENUES CHEZ MONSIEUR OSWALD HOMEKY SONT ANTICONSTITUTIONNELLES ET ILLÉGALES

Dans la droite ligne de l’article 20 de la Constitution, le Code de procédure pénal en son article 53 interdit toute visite domiciliaire perquisition et saisie au-delà de 21 heures et avant 6 heures pour des faits d’atteinte à la sureté de l’Etat tel que reprochés à M. Homéky

L’INTERPELLATION DE MS HOMEKY ET TEVOEDJRE DANS LA NUIT DU 23 AU 24 SEPTEMBRE 2024 EST MANIFESTMENT ILLÉGALE.

La loi prescrit catégoriquement que même en cas de flagrance, si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République décerne mandat contre toute personne à l’égard de qui, il existe des présomptions graves et concordantes d’avoir à participer à [une] infraction »

Or Ms. HOMEKY et TEVOEDJRE n’ont jamais auparavant fait l’objet d’une convocation de la police à laquelle ils n’ont pas déféré, pas plus qu’ils ne sont actuellement visés par un mandat d’amener ou d’arrêt.

PAR LA SUITE, POURSUIVANT L’ILLÉGALITÉ CONTRE MONSIEUR OSWALD HOMEJKY, BIEN QUE L’AYANT ASSISTÉ PENDANT SON INTERROGATOIRE, LES AVOCATS DE CE DERNIER ONT ÉTÉ EMPÊCHÉS DE LE RENCONTRER APRES LA NOTIFICATION DE SA GARDE A VUE NONOBSTANT NOS DEMARCHES A L’ENDROIT DU PROCUREUR SPECIAL PRESLA CRIET.

Nous n’avons reçu jusqu’à présent aucune suite ;

Or, ainsi qu’il convient de le rappeler, l’article 59 du Code de procédure pénale garantit à toute personne dès la notification de la garde à vue, le droit de constituer avocat, de se faire examiner par un médecin de son choix, d’informer et de recevoir un membre de sa famille.

Il importe de rappeler à ce propos, que dans le contexte devenu très préoccupant de l’État de droit au Bénin, au moyen d’un communiqué en date du 20 Août 2024 rendu public dans le cadre de l’enlèvement de Monsieur Steve AMOUSSOU, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Bénin a indiqué ce qui suit :

« S’il est admis que, dans un Etat de droit, nul n’est au-dessus de la loi, et que toute violation y afférente mérite d’être réprimée, il est tout aussi prescrit, voire exigée que les modalités de poursuite et de répression des infractions y soient strictement conformes.

Aussi, lorsque des indices graves et concordants conduisent l’autorité habilitée en l’occurrence, le procureur de République, à décider de la mise en mouvement de l’action publique contre un citoyen, les principes généraux régissant la procédure pénales sont très précis en la matière ;

Pour les besoins de la poursuite de l’infraction, les textes prescrivent que l’officier de police judiciaire adresse une convocation à la personne mise en cause.

Si l’intéressé ne répond pas à la convocation de l’officier de police judiciaire doit s’adresser au procureur de la République qui prendra les dispositions requise afin que soit délivré contre celui-ci, selon le cas un mandat de comparution, un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt »

Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats rappelle enfin à cette occasion, très opportunément, que l’Ordre des Avocats, préoccupé par cette situation, invite les autorités de poursuite judiciaire à faire preuve de lucidité en se comportant comme de vrais professionnels uniquement guidés par le respect scrupuleux de nos lois pour la garantie de la démocratie de l’Etat de droit.

FACE A CES ACTES POUR LE MOINS RÉCURENTS QUI DÉFIENT L’ORDRE CONSTITUTIONNEL ÉTABLI ET QUI METTENT EN AVANT UNE IMAGE PEU RÉLUISANTE DE NOTRE CHER PAYS,

Nous, Avocats de monsieur Oswald HOMEKY, En vertu des normes républicaines en vigueur :

– Exigeons et nous entendons de soutenir la libération immédiate et sans condition de notre Client, Oswald HOMEKY ;

– Appelons au respect des fondamentaux de notre République par tout citoyen chargé d’une fonction publique aux fins de la préservation de la paix, de l’État de droit et de la démocratie durable ;

– Nous réservons le droit de saisir telle juridiction nationale, régionale et internationale ainsi qu’il appartiendra ;

– Prenons à témoin les instances nationales, régionales et internationales garantes du respect des droits fondamentaux de la personne humaine et de la démocratie véritable et le peuple béninois.

Fait à Cotonou, le 24 Septembre 2024.