Bénin : soutenance de 97 étudiants de la Fsa à l’Université d’Abomey-Calavi

Depuis ce lundi 9 septembre à la Faculté des Sciences Agronomiques (Fsa) de l’Université d’Abomey-Calavi, les soutenances de fin de formation ont démarré. Ceci concerne en effet la 11e promotion des étudiants en Master et la 42e promotion des élèves ingénieurs agronomes. Pendant une semaine, ces 97 étudiants défileront devant les jurys pour présenter le fruit de leurs recherches marquant la fin d’une partie de leur formation. Pour la première autorité de la Fsa, c’est avec beaucoup de satisfaction que le constat du déroulement de cette activité se fait.

Le doyen de la Fsa, Prof Bonaventure Ahohuendo, se félicite de la tenue à bonne date de ces soutenances. Il s’agit selon lui d’un signe de normalisation du calendrier académique au sein de cette entité universitaire. Pour lui, il y a des raisons de se réjouir de ce résultat qui permet aux enseignants ainsi qu’aux étudiants de mieux s’organiser. Contrairement aux années précédentes, le calendrier a été suivi à la lettre et la Fsa est la première entité à délibérer. « On a réussi à normaliser l’année académique. L’enseignant-chercheur doit enseigner et faire de la recherche. Si vous n’avez pas un emploi du temps connu d’avance, vous ne pourrez pas. Cette normalisation permet à l’enseignant de se projeter », a martelé le doyen de la Fsa.

Un pôle pour l’entreprenariat agricole

L’autre défi qu’identifie le professeur Bonaventure Ahohuendo est que la Fsa puisse s’adapter aux besoins relatives aux ressources humaines sur le terrain. A ce niveau, il note également que plusieurs initiatives ont été prises dans le but d’adapter l’offre de formation à la demande. Il confie que les curricula de formation sont sur le point d’être revisités. Déjà, plusieurs interprofessions sont appelées au secours pour remettre la formation dispensée à la Fsa au niveau de la demande sur le marché de l’emploi. Sur le volet d’insertion des diplômés, le professeur indique qu’un pôle pour l’entreprenariat agricole a été mis sur pied et des mesures ont été prises pour un suivi professionnel des apprenants qui sortent de cette faculté.

Déjà plusieurs soutenances…

Pour le compte de la première journée, plusieurs étudiants en Master et élèves ingénieurs agronomes ont défendu leurs travaux de recherches devant les différents jurys programmés. C’est le cas de Tarzia Posso, ingénieur agronome, option agroéconomiste sociologie et vulgarisation rurale, qui s’en est tiré avec une mention très bien. Son travail de recherche a porté sur « l’efficacité technique des producteurs d’arachide dans la commune de Ouèssè au centre Bénin ». Donald Dovonou, est également dans le lot de ceux qui ont soutenu ce lundi 9 septembre. Il a planché sur le thème : « estimation des rendements de l’ananas « pain de sucre » par algorithme Yolov9 à base de drone ». Il espère décrocher une bourse pour poursuivre bientôt ses études en thèse.