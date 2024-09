Bénin : Un réseau de braqueurs démantelé à Ouidah

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Le commissariat du 2e arrondissement de Ouidah a démantelé un réseau spécialisé dans les braquages et vol d’objets de tout genre. Selon la publication qui a été faite sur les plateformes digitales de la police républicaine, tout serait parti d’une information relative à l’existence des activités criminelles dans la ville de Ouidah et ses environs. Les enquêtes ont ainsi permis d’aboutir à des résultats tangibles grâce à l’efficacité et au professionnalisme des enquêteurs ainsi qu’à la coopération et la fiabilité de leur réseau de renseignements.

Des objets saisis…

A l’issue d’une opération menée au quartier Gbènan-Nord et chez le receleur d’objets volés dans la commune de Toffo à Sêhouê, plusieurs objets ont été saisis. Il s’agit par exemple d’un pistolet de fabrication artisanale, trois cartouches calibre 12, deux motocyclettes, cinq casques, des plaques minéralogiques et papiers d’achat de motocyclettes préétablis et beaucoup d’autres objets d’origine douteuse. Les enquêteurs sont à pied d’œuvre pour mettre la main sur les différentes personnes impliquées dans cette affaire.