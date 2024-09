CES au Bénin : Tout savoir sur les 51 représentants de l’Assemblée Nationale

Les représentants de l’Assemblée Nationale désignés pour siéger au Conseil Economique et Social sont connus. Il s’agit d’un total de 51 personnes désignées par les élus pour les représenter. Ces personnes choisies sont en effet l’émanation de toutes les formations politiques de l’Assemblée Nationale. Le parti Union progressiste le Renouveau a eu le plus grand nombre de représentants avec 25 membres, dont un au plan national et deux par département. Les deux autres partis à savoir le Bloc Républicain et Les Démocrates ont eu pour leur part 13 représentants chacun.

Ces partis ont eu droit à un représentant par département et un au plan national. Les désignations qui ont été faites par les élus s’inscrivent dans le cadre du respect de la récente loi organique adoptée le 21 juin 2024. A en croire cette disposition de la loi, « les membres du CES « sont des personnalités qui ont démontré et justifié leur concours ou développement économique, social, agricole, culturel, scientifique, artistique technique de la nation. Ils sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable ».

L’adoption de cette loi avait suscité une série de réactions au sein de la classe politique. Le mardi 16 juillet dernier, les sept sages de la Cour Constitutionnelle ont rendu une décision affirmant la conformité de cette loi à la constitution béninoise. Simultanément, un recours en inconstitutionnalité avait été déposé par Célestin Hounsou, député du parti d’opposition Les Démocrates (LD). L’He Hounsou soutenait que la loi organique violait plusieurs articles de la constitution, notamment les articles 26, 107, 139 et 140. Il demandait donc à la Cour de se prononcer sur la légalité du texte.