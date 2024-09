Cette malienne a décroché une médaille de bronze aux Olympiades de mathématiques

Bintou Flamousso Diallo. Photo : DR

Bintou Flamousso Diallo, une jeune malienne, a récemment marqué l’histoire en remportant une médaille de bronze aux Olympiades panafricaines de mathématiques qui se sont tenues à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce succès, qui la place parmi les trois meilleures dans la notation des filles et au classement général, est salué comme un symbole de réussite non seulement pour elle, mais pour l’ensemble du Mali.

Ce résultat, loin d’être un simple accomplissement personnel, est perçu par Bintou comme une « immense reconnaissance pour tout le pays » qui s’est confiée à Sputnik Africa. Elle espère que son parcours inspirera les jeunes de sa génération à poursuivre leurs rêves et à viser l’excellence. Malgré l’enjeu de la compétition, Bintou a affronté les épreuves sans pression ni stress, et confie même avoir trouvé un véritable plaisir dans cet exercice. Cette sérénité semble refléter une maturité et une passion profondes pour les mathématiques.

Ayant déjà démontré son talent exceptionnel en obtenant une moyenne de 17,50 au Baccalauréat Malien, où elle s’est classée première au niveau national, Bintou ne compte pas s’arrêter là. Elle projette de poursuivre ses études jusqu’au doctorat, avec l’ambition de contribuer au développement de son pays. Son rêve ne se limite pas à l’obtention de diplômes; elle aspire également à créer un ordre pour les informaticiens, tout en mettant un point d’honneur à aider les plus démunis.