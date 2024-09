Championnats du monde de roller sports : Le Bénin représenté

Depuis quelques jours, le Bénin participe aux Championnats du monde des 12 sports de la World Skate en Italie. On retient tout de même que le Bénin n’aura pas réussi à s’illustrer très positivement à ce grand rendez-vous. Aucune médaille n’a été décrochée après les premières journées. Les athlètes juniors n’ont pas pu franchir la phase qualificative.

Selon les confidences qui ont été faites par Frank Hossou, Directeur technique national de la Fédération béninoise de roller sports (Fbrs), « le Bénin ne sera pas donc en finale ». Cette déduction fait suite à la performance de Jorys Domanou qui n’a pas pu se classer parmi les 16 meilleurs temps pour passer en phase finale malgré son bon temps dans sa série et son effet remarquable. On remarque tout de même que les responsables de cette discipline sportive ont fait l’option de faire la promotion des plus jeunes à cette compétition. Il s’agit d’un moyen pour eux de préparer davantage la discipline. « Nous avons fait le choix de lancer nos jeunes juniors dans ces championnats du monde pour capitaliser les expériences. Il nous faut préparer l’avenir. Il nous faut une piste de roller de course au Bénin. C’est la clé de la réussite », a expliqué le Directeur technique national de la Fédération béninoise de roller sport (Fbrs).

Le Bénin est quand-même parti à cette compétition avec certaines insuffisances. Certains athlètes n’ont pas pu avoir leurs visas. Il s’agit de Karimou Charif Dine et Salifou Mouhawya qui devraient être présents pour le Inline Freestyle. La quadruple championne d’Afrique, Demba Diallo Rawdath a également déclaré forfait à cause d’une blessure survenue très tôt pendant les phases de préparation.