Chine : ce pays européen va-t-il défier les autorités ?

Les tensions entre les États-Unis et la Chine ne cessent de s’intensifier, notamment autour de la question de Taïwan. Washington renforce son soutien diplomatique et militaire à l’île, que Pékin considère comme une province rebelle à réunifier. Cette rivalité sino-américaine s’étend désormais à l’Europe, où l’Allemagne se trouve à la croisée des chemins entre ses intérêts économiques et ses engagements géopolitiques. La décision de Berlin concernant le passage de ses navires dans le détroit de Taïwan pourrait marquer un tournant dans les relations internationales, avec des répercussions bien au-delà de la région indo-pacifique.

L’Allemagne sur la corde raide

L’Allemagne s’engage dans une voie délicate, renforçant ses liens avec Taïwan tout en risquant de froisser Pékin. Au cœur de cette stratégie audacieuse se trouve un investissement colossal de 10 milliards d’euros par le géant taïwanais TSMC pour construire une usine de semi-conducteurs à Dresde. Ce projet, prévu pour 2027, promet de produire mensuellement 40 000 plaquettes de 300 mm, essentielles à l’industrie automobile allemande.

Cette collaboration s’inscrit dans un mouvement plus large des pays occidentaux visant à réduire leur dépendance technologique vis-à-vis de la Chine. L’Allemagne, consciente des enjeux géopolitiques, semble prête à diversifier ses partenariats stratégiques, même au prix de tensions diplomatiques avec Pékin. Cette décision économique pourrait marquer un tournant dans les relations sino-allemandes, signalant une volonté de Berlin de s’affirmer face aux pressions chinoises.

La construction de cette usine représente plus qu’un simple investissement économique ; c’est un geste politique fort qui pourrait être interprété comme un défi direct aux ambitions chinoises dans le secteur technologique. En choisissant de collaborer étroitement avec Taïwan dans un domaine aussi crucial, l’Allemagne prend position dans le conflit latent entre la Chine et l’île qu’elle considère comme une province rebelle.

Un dilemme naval aux implications géopolitiques

La marine allemande se trouve face à un choix délicat : faire transiter ou non ses navires par le détroit de Taïwan. La frégate « Baden-Württemberg » et le ravitailleur « Frankfurt am Main« , après avoir accompli une mission de surveillance pour l’ONU au large de la Corée du Nord, s’apprêtent à naviguer vers les Philippines. Leur itinéraire pourrait les amener à croiser près des côtes taïwanaises, soulevant la question d’un passage dans le détroit contesté.

Cette décision, apparemment technique, revêt une importance diplomatique majeure. Un tel transit serait interprété comme un soutien tacite à Taïwan et une affirmation du principe de liberté de navigation, cher aux pays occidentaux. L’amiral Axel Schulz, commandant de la mission allemande dans l’Indo-Pacifique, a souligné l’importance de montrer le pavillon et de soutenir les partenaires de l’Allemagne dans la région, tout en défendant un ordre international fondé sur des règles.

Pékin, de son côté, a déjà exprimé son opposition ferme à toute « provocation » dans ce qu’elle considère comme ses eaux territoriales. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a réaffirmé la position de la Chine, selon laquelle le détroit de Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois.

Vers une redéfinition des alliances ?

La décision allemande, quelle qu’elle soit, aura des répercussions sur l’équilibre des forces dans la région indo-pacifique. Si Berlin choisit de faire passer ses navires par le détroit, ce serait la première fois depuis 2002 qu’un tel transit aurait lieu, marquant un changement significatif dans la politique étrangère allemande. Le général Carsten Brauer, chef d’état-major de la Bundeswehr, a tenté de minimiser les risques de provocation, soulignant plutôt l’importance de défendre le droit international.

Cette situation met en lumière les défis auxquels font face les pays européens, pris entre leurs intérêts économiques avec la Chine et leurs alliances traditionnelles avec les États-Unis. L’Allemagne, en tant que première économie européenne, pourrait influencer la position de l’Union européenne dans son ensemble vis-à-vis de la Chine et de Taïwan.

La décision de l’Allemagne sera scrutée de près, non seulement par Pékin et Washington, mais aussi par ses partenaires européens et asiatiques. Elle pourrait annoncer une nouvelle ère dans les relations internationales, où les pays européens s’affirment davantage dans les questions de sécurité en Asie, au risque de tensions accrues avec la Chine. Quelles que soient les conséquences, il est clair que l’équilibre délicat entre intérêts économiques et considérations géopolitiques continuera de façonner la politique étrangère des nations dans les années à venir.