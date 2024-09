Chine: le retour du mystérieux avion spatial ne passe pas inaperçu 

Photo unsplash

En orbite autour de la Terre, 9 mois durant, l’engin chinois qui a suscité tant de craintes, mais aussi de questionnement est officiellement de retour sur Terre. Mais pourquoi est-il parti ? Qu’est-il fait si longtemps autour de notre planète ? Le sujet reste épineux et personne n’a de réponses à apporter.

La mission de cet avion chinois est totalement inconnue. Décollant le 14 décembre dernier, celui-ci se trouvait à bord d’un lanceur de type Longue Marche 2F. Quasiment 9 mois durant, il a tourné autour de notre Terre pour finalement revenir se poser sur sa base de Jiuquan, au nord-est du pays. Un endroit isolé, peu connu du grand public. Un retour au premier plan, qui ne passe pas inaperçu.

La Chine rapatrie un étrange avion

Sur le papier, la Chine a expliqué que cette mission avait pour objectif d’ouvrir la voie, à un moyen de transport spatial plus sûr, mais aussi plus pratique, tout en étant pacifique, pour les années à venir. Mais plus concrètement, personne ne sait absolument rien des raisons qui auraient pu pousser la Chine à lancer une telle mission et surtout, à ne rien dire à son sujet.

La communauté internationale se raccroche donc aux quelques maigres informations dont elle dispose pour comprendre ce qui a bien pu se passer. On sait par exemple que cet engin a été vu en train d’accoster un autre appareil, laissant ainsi imaginer que Pékin procédait à certains exercices de proximité. Du moins, c’est ce qu’on pensait jusqu’à ce que l’appareil soit vu en train de décharger un petit objet en pleine orbite.

Les États-Unis restent attentifs

Les États-Unis restent sur le qui-vive pour tenter de comprendre ce qu’il se passe. L’objectif pour Washington est de ne pas rester les bras croisés, notamment si la Chine venait à tester de nouvelles armes ou technologies de combat, ce qui lui permettrait d’avoir le dessus sur l’armée américaine en cas de conflit à venir dans l’espace. Il est toutefois impossible d’affirmer que la Chine a dévié de sa politique officiellement pacifiste.