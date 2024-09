Corée du Nord: des responsables exécutés après des inondations

PHoto : [AFP]

En Corée du Nord, plusieurs personnes ont été arrêtées puis exécutées par les autorités. En cause ? La mauvaise gestion des graves inondations qui auront touché le pays, entraînant la mort de près de 4.000 personnes en l’espace de quelques semaines. Kim Jong-Un aurait réclamé ces sanctions.

En effet, le leader nord-coréen s’était rendu sur les zones les plus touchées, en expliquant qu’il fallait être stricte et ferme à l’encontre des responsables qui auraient n’ont pas été en mesure de gérer le sinistre et les décès associés. Rapidement, plusieurs personnes ont été limogées, notamment le gouverneur de l’État qui a été directement touché par les violentes pluies.

20 à 30 personnes, exécutées en Corée du Nord

Certains médias chinois sont allés plus loin encore en affirmant que depuis, ce sont 20 à 30 hauts dirigeants du régime, directement concernés par la zone touchée par le sinistre, qui ont été exécutés. Selon TV Chosun, ces derniers ont été reconnus coupables de corruption, mais aussi de manquement au devoir, après avoir été accusés de ne pas avoir pu empêcher les dégâts causés par les pluies diluviennes survenues il y a quelques semaines.

Pour rappel, c’est au cours du mois de juillet dernier que la Corée du Nord a connu des pluies torrentielles. En l’espace de 24 heures à peine, la ville de Kaesong a enregistré 463 mm de pluie. Un record. D’ailleurs, jamais les relevés météorologiques n’avaient enregistré de telles données en l’espace de 29 ans. Bâtiments publics, installations et autres infrastructures publiques et agricoles ont été touchées.

Chine et Russie ont tendu la main à Pyongyang

La Russie, mais aussi la Chine s’étaient alors tournées vers Pyongyang afin de proposer une aide rapide, notamment dans les régions de Sinuiju et Uiju, les plus touchées. La Corée du Nord avait alors préféré refuser, se contentant de tout prendre à sa seule charge. On estime à 4.000 le nombre de décès, bien que ce chiffre n’ait jamais été officiellement confirmé par le régime.