Elon Musk: les mauvaises nouvelles s’enchaînent

Elon Musk nage en eaux troubles. En effet, le milliardaire qui a racheté X, il y a de ça plusieurs mois, a vu bon nombre de marques quitter le navire, supposant ainsi une baisse importante en matière de revenus publicitaires. Et rien n’est fait pour améliorer la situation. Pire, le réseau social s’enlise peu à peu.

Car oui, outre la chute des revenus générés sur X grâce à la publicité, le réseau social d’Elon Musk a récemment été suspendu au Brésil. La raison ? X est accusé d’avoir répandu de fausses informations. La justice a donc décidé d’interdire le réseau sur son sol, ni plus ni moins. Un vrai coup dur pour Elon Musk, qui n’a d’ailleurs pas manqué de rebondir dessus sur sa plateforme, estimant qu’il s’agissait d’une atteinte à la liberté de parole.

X bloqué au Brésil, bientôt en Europe ?

Mais plus que le Brésil, c’est désormais le continent européen qui souhaite s’attaquer à X, pour les mêmes raisons. Les premières sanctions à l’encontre de la plateforme pourraient d’ailleurs tomber dans les semaines à venir. X est en effet accusé d’être à l’origine des émeutes survenues au Royaume-Uni au début du mois d’août, le suspect d’un triple meurtre ayant été présenté sur la plateforme comme un demandeur d’asile musulman.

Avait alors explosé, une vague de violences islamophobes. Une passe d’armes avait suivi, entre Thierry Breton, commissaire européen au Numérique et Elon Musk. Pas de quoi jouer en sa faveur alors que Thierry Breton devrait rendre ses conclusions et ses décisions sous peu, et que dans le même temps, X a été attaqué pour ne pas respecter le Règlement européen sur les services numériques (DSA).

Musk, prêt à s’aligner ?

De son côté, Musk crie à la censure. Selon lui et ses équipes, X fait tout pour répondre aux exigences européennes et internationales. Une manière de tenter de faire face, alors que l’UE compte pour 106 millions d’utilisateurs, sur les 300 au niveau mondial que compte la plateforme. Dans le cas où celle-ci viendrait à sévir, voire à bloquer la plateforme, on imagine que le coût financier serait vraiment difficile à absorber. Reste à savoir ce que privilégiera Musk : la liberté de penser et de dire où l’alignement avec les instances européennes, plus strictes ?