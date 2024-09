Coupe Caf : Dadjê Fc prêt à affronter le club marocain de Berkane

Photo Unsplash

Le club béninois Dadjê Fc continue son aventure dans le cadre des préliminaires de la Coupe de la Confédération de la CAF. En prélude à sa prochaine rencontre avec le club marocain Renaissance Berkane, les responsables de cette formation sportive étaient face à la presse dans l’après-midi de ce vendredi 13 septembre. Ce fut l’occasion pour le sélectionneur de cette équipe de faire le point des préparatifs. Pour Yaya Koné, tout le monde se porte bien et toute son équipe est prête pour affronter les éléments du club marocain Renaissance Berkane.

Selon ses dires, son équipe est prête pour affronter sereinement les Marocains de Berkane. Il a misé surtout sur le mercato du club après le 1er tour préliminaire. Présent à cette conférence d’avant-match, le capitaine de SONEB Dadje FC, Arès Alankpokinto, a notifié que le match de préparation face à l’ASKO a permis à lui et à ses coéquipiers de mieux se préparer pour ce match. Il rassure que l’état d’esprit du groupe est au beau fixe et que tous ses coéquipiers sont unanimes pour une victoire certaine.

Rappelons que dans le cadre de cette compétition, le club béninois de football Dadjê Fc dirigé par Soneb Sport Sa a renforcé ses effectifs. Au total, six nouveaux joueurs ont été appelés en renfort. « Aujourd’hui, on peut dire que Dadjê Fcfait partie des plus grands clubs du Bénin. La preuve est qu’il est qualifié pour la Caf. Il y a donc un travail qui se fait. Il s’agit de ma première motivation à rejoindre ce club. Jouer dans un club qui a de l’ambition. Tout ce que je peux apporter est mon savoir-faire », avait confié Junior Dogbatse, un milieu de terrain lors de la cérémonie de signature de contrat.