Des maghrébins migrants expulsés de ce pays arabe

Riyad (Arabie Saoudite - DR)

L’ironie du sort frappe de plein fouet les migrants maghrébins en Arabie saoudite, illustrant une réalité complexe des flux migratoires dans le monde arabe. Alors que les pays du Maghreb, notamment le Maroc et l’Algérie, sont régulièrement pointés du doigt pour leurs politiques d’expulsion de migrants subsahariens, leurs propres ressortissants se retrouvent aujourd’hui dans une situation similaire au Moyen-Orient. Cette dynamique met en lumière les défis persistants liés à la migration irrégulière et les tensions qui en découlent entre les pays d’origine, de transit et de destination.

Une vague d’arrestations sans précédent

Le royaume saoudien a récemment lancé une opération d’envergure visant à endiguer l’immigration clandestine sur son territoire. Les chiffres sont éloquents : pas moins de 22 021 personnes ont été appréhendées en l’espace d’une semaine pour diverses infractions aux lois sur la résidence, le travail et la sécurité des frontières. Parmi ces arrestations, 14 508 concernaient des violations du règlement de résidence, tandis que 4 511 personnes ont été interpellées pour avoir enfreint les dispositions relatives à la sécurité frontalière.

Ce qui frappe particulièrement dans cette opération, c’est la diversité des profils des migrants arrêtés. Si la majorité provient de pays voisins comme le Yémen (39%) ou l’Éthiopie (60%), on note également la présence de ressortissants maghrébins, notamment des Marocains. Cette situation souligne la portée internationale des réseaux migratoires et la complexité des parcours empruntés par ceux qui cherchent une vie meilleure loin de chez eux.

Les rouages d’un système répressif

La machine administrative saoudienne s’est mise en branle pour traiter ces milliers de cas. Plus de 15 000 expatriés en situation irrégulière ont été soumis à des procédures administratives, avec une distinction notable entre les 13 996 hommes et les 1 112 femmes concernés. Le processus d’expulsion s’est également enclenché, avec 11 242 personnes déjà renvoyées dans leur pays d’origine.

Les autorités saoudiennes ne se contentent pas de cibler les migrants eux-mêmes. Elles s’attaquent également aux réseaux qui facilitent leur entrée et leur séjour dans le royaume. Ainsi, 11 personnes ont été arrêtées pour avoir apporté leur aide aux migrants clandestins, que ce soit en les transportant, en les hébergeant ou en les employant. Les sanctions prévues pour ces infractions sont particulièrement sévères, pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison et des amendes d’un million de riyals, sans compter la confiscation des biens utilisés et l’opprobre public.

Un miroir des politiques migratoires régionales

Cette situation en Arabie saoudite fait écho aux politiques migratoires mises en place dans les pays du Maghreb. Ces derniers, longtemps considérés comme des points de transit pour les migrants subsahariens en route vers l’Europe, ont durci leur position ces dernières années. Des expulsions massives ont été rapportées, notamment au Maroc et en Algérie, soulevant des questions sur le respect des droits humains et la solidarité entre pays africains.

Le fait que des ressortissants maghrébins se retrouvent maintenant dans une situation similaire en Arabie saoudite met en lumière la nature cyclique et interconnectée des défis migratoires. Il souligne également la nécessité d’une approche plus globale et humaine de la gestion des flux migratoires, qui prenne en compte les réalités économiques et sociales poussant les individus à quitter leur pays d’origine.

Cette situation invite à une réflexion plus large sur les politiques migratoires dans le monde arabe et au-delà. Elle souligne l’urgence d’un dialogue international pour aborder les causes profondes de la migration irrégulière et développer des solutions qui respectent la dignité humaine tout en tenant compte des préoccupations légitimes des États en matière de sécurité et de gestion des frontières.