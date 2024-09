Elon Musk: dépassé, Jeff Bezos pense à révolutionner un autre secteur

Photo DR

La rivalité entre Jeff Bezos et Elon Musk, deux titans de l’industrie technologique, ne cesse de s’intensifier. Depuis des années, ces milliardaires visionnaires se livrent une bataille acharnée sur plusieurs fronts, notamment dans le domaine spatial. Musk, avec SpaceX, a pris une avance considérable dans le secteur des vols spatiaux commerciaux et du déploiement de constellations de satellites. Bezos, quant à lui, a fondé Blue Origin pour concurrencer SpaceX, mais son projet a connu des retards significatifs. Cette compétition s’est étendue à d’autres domaines, comme les véhicules électriques, où Tesla de Musk domine le marché, tandis qu’Amazon de Bezos investit massivement dans Rivian, un concurrent prometteur. Leur rivalité personnelle s’est également manifestée publiquement, avec des échanges acerbes sur les réseaux sociaux et des contestations de contrats gouvernementaux.

Un pivot stratégique face à la domination de Starlink

Face à l’avance considérable prise par Starlink, la constellation de satellites d’Elon Musk, Jeff Bezos semble envisager un changement de cap audacieux pour son projet Kuiper. Initialement conçu pour fournir un accès Internet par satellite, Kuiper pourrait désormais se réorienter vers un domaine tout aussi crucial : la navigation par satellite. Cette décision, si elle se confirme, marquerait un tournant majeur dans la stratégie d’Amazon et pourrait redéfinir l’équilibre des forces dans le secteur spatial.

Le projet Kuiper, lancé en 2019 avec un budget colossal de 10 milliards de dollars, peine à décoller face à la progression fulgurante de Starlink. Alors que la constellation de SpaceX compte déjà plus de 6 800 satellites en orbite et sert plus de 3 millions de clients, Kuiper n’a toujours pas envoyé ses premiers satellites. Ce retard considérable pousse Amazon à repenser sa stratégie, en explorant la possibilité de développer un système de navigation concurrent du GPS.

Une alternative au GPS : entre nécessité stratégique et opportunité commerciale

L’idée d’Amazon de créer une alternative au GPS ne relève pas du simple opportunisme commercial. Elle répond à un besoin croissant de sécurisation des systèmes de navigation, dans un contexte géopolitique tendu. Les brouillages GPS se multiplient, notamment près des frontières russes et autour d’Israël, mettant en lumière la vulnérabilité d’un système dont dépendent des milliards d’appareils à travers le monde.

En proposant une technologie de positionnement et de synchronisation indépendante, Amazon pourrait offrir une solution de secours cruciale, non seulement pour l’armée américaine, mais aussi pour l’ensemble des secteurs dépendant du GPS. Cette initiative s’inscrirait dans une tendance plus large de recherche d’alternatives au système américain, comme en témoignent les efforts européens avec Galileo ou les réflexions britanniques post-Brexit sur un système souverain.

Vers une nouvelle ère de compétition spatiale

La possible réorientation du projet Kuiper illustre la nature dynamique et imprévisible de la course spatiale moderne. Si Amazon parvient à développer un système de navigation performant, cela pourrait non seulement combler son retard sur SpaceX dans le domaine des constellations de satellites, mais aussi ouvrir un nouveau front dans la compétition technologique mondiale.

Cette évolution potentielle souligne également l’interconnexion croissante entre les enjeux commerciaux et stratégiques dans l’espace. En proposant une alternative au GPS, Amazon ne se positionnerait pas uniquement comme un acteur commercial, mais comme un partenaire potentiel des gouvernements dans la sécurisation des infrastructures critiques.