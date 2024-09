Énergie en Afrique : la Chine annonce une centrale solaire de 89 millions $

(Photo DR)

La Namibie continue de renforcer son secteur énergétique en s’appuyant sur des partenariats internationaux pour exploiter ses ressources renouvelables. Ce lundi 9 septembre 2024, NamPower, la compagnie nationale d’électricité, a annoncé un accord majeur avec les entreprises chinoises China Jiangxi International Economic and Technical Corporation et Zhejiang CHINT New Energy Development Company. Ce partenariat concerne la construction d’une centrale solaire de 100 MW dans la région minière de Rosh Pinah, au sud de la Namibie. L’investissement s’élève à 89 millions de dollars, dont 80 % financés par un prêt de la banque de développement allemande KfW.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de la Namibie pour diversifier ses sources d’énergie et accroître sa production renouvelable. Le pays, qui bénéficie d’un fort ensoleillement, voit dans le solaire une solution viable pour répondre à ses besoins énergétiques croissants, tout en limitant sa dépendance aux importations d’électricité. La centrale de Rosh Pinah, située non loin de la frontière sud-africaine, jouera un rôle clé dans l’approvisionnement des zones industrielles et minières voisines, tout en contribuant à la transition énergétique du pays.

Publicité

Cette initiative illustre également les efforts du gouvernement namibien pour attirer des financements étrangers et encourager l’innovation technologique dans le secteur énergétique. Outre la collaboration avec des entreprises chinoises, la contribution de la banque KfW montre l’importance du soutien des partenaires internationaux pour la réussite de ces projets à grande échelle.

L’ambition énergétique de la Namibie va bien au-delà de cette centrale solaire. Le pays aspire à devenir un leader régional dans les énergies renouvelables et à réduire sa dépendance aux sources d’énergie traditionnelles. D’autres projets solaires et éoliens sont également en cours de développement, renforçant ainsi les capacités de production du pays. Grâce à ces initiatives, la Namibie espère non seulement subvenir à ses propres besoins, mais aussi devenir un exportateur d’énergie verte vers ses voisins d’Afrique australe.