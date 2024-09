Énergie en Afrique : la Chine signe un accord pour ouvrir une université

Le Nigeria cherche à diversifier son mix énergétique en exploitant son immense potentiel en énergies renouvelables. Face aux défis liés à la formation dans ce secteur, le gouvernement nigérian, en collaboration avec la Chine, a signé un protocole d’accord ce 3 septembre pour construire un centre universitaire dédié aux énergies renouvelables.

Ce centre visera à former les jeunes Nigérians aux technologies vertes, telles que l’énergie solaire, éolienne et l’hydroélectricité. Le projet s’inscrit dans la stratégie du pays pour renforcer son accès à une énergie propre, tout en contribuant à la transition énergétique globale. Ce projet, selon le ministre de l’Énergie, Adebayo Adelabu, est conçu pour devenir un pôle d’excellence en Afrique, apportant des compétences critiques nécessaires à la transition énergétique au Nigeria. Le ministre Adelabu s’est exprimé en ces termes :

Publicité

« Je sais que le Nigeria et la Chine ont beaucoup de choses en commun, notamment le fait qu’ils sont tous deux des pays très peuplés et qu’un pays très peuplé est soumis à de nombreuses pressions. La première pression est celle de l’accès à l’énergie et la seconde est celle de la création d’emplois. Par conséquent, lorsqu’on prend des mesures pour atteindre ces deux objectifs, on ne peut que s’en réjouir«

Le projet avec la Chine met l’accent sur les technologies propres et vise à répondre aux besoins grandissants en énergie durable dans le pays. Cependant, il faut rappeler qu’à ce stade, il ne s’agit encore que d’un protocole d’accord, et les détails de l’accord final doivent encore être négociés par les deux parties.

L’ambition nigériane dans le domaine des énergies renouvelables ne s’arrête pas là. En plus de ce projet éducatif, le pays s’efforce de multiplier ses investissements dans l’énergie solaire et éolienne pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et améliorer l’accès à l’électricité, en particulier dans les zones rurales. Avec des initiatives telles que celle-ci, le Nigeria se positionne comme un acteur clé de la transition énergétique en Afrique de l’Ouest.