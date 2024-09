Enseignement supérieur au Bénin : 06 universités privées fermées

Eléonore Yayi

La Direction générale de l’enseignement supérieur (Dges) a procédé à la fermeture de six universités privées pour non-respect de la réglementation. Cette opération a été menée avec l’appui de la police républicaine et d’un cabinet d’huissier. Les six établissements privés d’enseignement supérieur ayant vu leurs portes se fermer au Bénin sont : l’Institut supérieur de communication (Iscom) ; l’Institut universitaire africain du Bénin ; Poma University ; Triumphant University ; Edexel et Eltc.

Ouverture de filières sans autorisation ou création de sections anglophones sans l’approbation préalable du ministère sont entre autres les faits reprochés aux six universités fermées par la Direction générale de l’enseignement supérieure du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il y a également des universités privées qui n’ont pas présenté de candidats aux examens nationaux de licence et de master depuis 2017. Eltc à Igolo se trouve dans cette catégorie. Cette université privée se contente de transférer ses apprenants vers d’autres universités au Bénin, au Togo et au Ghana. Il a été aussi constaté que certaines universités ont un personnel administratif inadéquat, des infrastructures qui ne respectent pas les normes minimales en matière de fonctionnement.

En effet, pour la collecte de données et les contrôles de routine, une équipe de la Direction générale de l’enseignement supérieur (Dges) a été mandatée pour passer dans les établissements privés d’enseignement supérieur depuis lundi 19 août 2024. Ces missions de descentes inopinées de contrôle vont suivre leur cours jusqu’au 6 septembre prochain.