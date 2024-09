Europe:  des scientifiques russes expulsés de ce pays

Photo Unsplash

En Suisse, le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) a annoncé son intention de mettre fin à un accord avec Moscou, à partir du 1er décembre prochain. Ainsi, plusieurs centaines de scientifiques russes vont bientôt être invités à quitter le territoire, afin de rentrer chez eux.

Cette date du 1er décembre marque effectivement l’anniversaire et la fin de la collaboration entre le CERN et la Russie. Ce partenariat ne sera pas renouvelé. Les centaines de scientifiques russes, liés à des instituts et des entités russes, qui en bénéficiaient jusqu’alors pourraient donc être forcés de quitter le territoire. Une solution pour qu’ils restent : quitter leurs instituts russes respectifs pour en rejoindre des institutions européennes.

Le CERN annonce le départ de scientifiques russes

Dans le même temps, le statut spécial d’observateur accordé à Moscou par le CERN a aussi été révoqué. Une décision définitive, mais qui ne ravit pas du tout l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire. En effet, on parle d’un peu moins de 500 scientifiques qui sont directement concernés par cette mesure. Leur départ pourrait être douloureux et ralentir bon nombre d’avancées.

En y regardant d’un peu plus près, on remarque toutefois que le CERN et la Russie ne devraient toutefois pas rompre tous leurs liens. En effet, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire souhaite continuer de travailler avec JINR, institut de recherche internationale sur le nucléaire, basée à Dubna, tout près de Moscou. De quoi irriter beaucoup de monde.

Les chercheurs ukrainiens font valoir leurs voix

Un double discours qui agace profondément les chercheurs ukrainiens. Ces derniers rappellent que le JINR est financé à hauteur de 80% par le Kremlin. Pour beaucoup, continuer à collaborer reviendrait à commettre une grossière erreur. Pour le moment, le CERN n’a pas communiqué davantage à ce sujet et les prochaines semaines pourraient permettre d’en apprendre un peu plus sur les positions officielles.