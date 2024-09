Face aux USA, la Chine prépare sa riposte ultime

(Michele Spatari - Getty Images)

Depuis 2018, la Chine fait face à une série de sanctions économiques et technologiques imposées par les États-Unis. Ces mesures visent à freiner l’ascension de la puissance chinoise dans le domaine des hautes technologies, en particulier celui des semi-conducteurs. Washington, craignant de perdre sa suprématie technologique, a mis en place des restrictions sur l’exportation de composants et de technologies clés vers la Chine. Cette stratégie américaine a conduit à l’interdiction pour les entreprises chinoises d’accéder aux équipements de pointe nécessaires à la fabrication de puces avancées, mettant ainsi en péril les ambitions technologiques de Pékin.

Le grand bond en avant des semi-conducteurs chinois

Dans ce contexte de tensions géopolitiques, la Chine intensifie ses efforts pour atteindre l’autonomie technologique. Le gouvernement chinois vient d’annoncer un investissement colossal de 41 milliards de dollars dans l’industrie des semi-conducteurs. Ce plan ambitieux vise à doter le pays de ses propres équipements de lithographie, une technologie cruciale pour la fabrication de puces électroniques avancées.

L’enjeu est de taille : la maîtrise des semi-conducteurs est devenue indispensable pour dominer le secteur technologique, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle. En investissant massivement, Pékin espère non seulement rattraper son retard, mais aussi s’imposer comme un acteur incontournable sur la scène mondiale des hautes technologies.

Le défi titanesque de la lithographie

Au cœur de cette bataille technologique se trouve la photolithographie, un processus complexe permettant de graver des circuits infiniment petits sur des tranches de silicium. Actuellement, l’entreprise néerlandaise ASML détient un quasi-monopole sur les machines de lithographie extrême ultraviolet (EUV), essentielles à la production des puces les plus avancées. Les restrictions américaines empêchent la Chine d’accéder à ces équipements critiques.

Pour contourner cet obstacle, Pékin mise sur ses champions nationaux tels que SMIC, Hua Hong Semiconductor et Naura Technology Group. Ces entreprises sont chargées de développer des alternatives locales aux technologies occidentales. Cependant, le chemin vers l’autonomie s’annonce long et semé d’embûches. La lithographie EUV requiert des années de recherche et développement, ainsi que des investissements colossaux.

La riposte technologique de la Chine

Malgré les défis, la Chine a déjà montré sa capacité à innover sous pression. Le lancement du Huawei Mate 60 Pro en 2023 a marqué un tournant dans cette guerre technologique. Équipé d’un processeur 5G entièrement conçu et fabriqué en Chine, ce smartphone a démontré que le pays était capable de produire des puces avancées malgré les sanctions américaines.

Cette prouesse technologique va au-delà d’un simple succès commercial. Elle symbolise la détermination de la Chine à s’affranchir de sa dépendance technologique et à s’imposer comme une puissance innovante. En maîtrisant la production de semi-conducteurs de pointe, Pékin renforce non seulement son autonomie stratégique mais se positionne également pour influencer les chaînes d’approvisionnement mondiales et le développement de technologies futures.

Alors que la course à l’innovation s’intensifie, l’industrie mondiale des semi-conducteurs entre dans une nouvelle ère. Les États-Unis et leurs alliés redoublent d’efforts pour maintenir leur avance technologique, notamment à travers le développement de machines de lithographie encore plus performantes. ASML travaille déjà sur une nouvelle génération de systèmes EUV High-NA, promettant une précision sans précédent dans la gravure des circuits.

Face à cette compétition acharnée, l’issue de la bataille des semi-conducteurs reste incertaine. Une chose est sûre : les enjeux dépassent largement le cadre technologique et auront des répercussions profondes sur l’équilibre géopolitique mondial dans les années à venir.