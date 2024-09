Gaz en Afrique : un groupe maghrébin investit massivement

Photo d'illustration

La Tunisie se donne les moyens de se positionner comme un acteur stratégique dans le secteur des hydrocarbures, avec des ambitions claires et des investissements significatifs, notamment dans le gaz naturel. HBS International, une société pétrolière et gazière basée en Tunisie et filiale de la holding HBG, contrôlée par la famille Bouchamaoui, a récemment annoncé un investissement majeur de 65 millions de dollars pour l’année en cours. Cet investissement vise à augmenter les réserves et la production de gaz naturel dans le sud-ouest de la région d’El Alamein, située dans le désert occidental égyptien.

L’objectif de HBS International est ambitieux. En effet, le groupe veut accroître la production de gaz naturel en Égypte de manière substantielle, avec une hausse prévue de 167 % d’ici octobre. Cette augmentation portera la production quotidienne de 15 millions à 40 millions de pieds cubes, une progression significative qui témoigne de la volonté de l’entreprise de consolider sa position sur le marché régional du gaz.

Cette expansion s’inscrit dans un contexte de demande croissante en gaz naturel en Égypte, un pays qui prévoit d’importer 22 cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) au cours des prochains moins pour satisfaire les besoins énergétiques de ses centrales électriques. La stratégie d’HBS International est donc parfaitement alignée avec les besoins énergétiques de l’Égypte, tout en renforçant la présence de la Tunisie dans le secteur énergétique régional.

Le choix d’investir dans le désert occidental égyptien n’est pas anodin. Cette région, riche en ressources naturelles, offre un potentiel important pour l’exploitation des hydrocarbures, et HBS International entend bien en tirer profit. En augmentant ses capacités de production, la société tunisienne vise non seulement à répondre à la demande locale, mais aussi à se positionner comme un fournisseur clé dans la région.

La famille Bouchamaoui, à travers sa holding HBG, joue un rôle crucial dans le développement du secteur énergétique tunisien et régional. Leur engagement dans des projets à fort potentiel, comme celui d’El Alamein, illustre la détermination de la Tunisie à devenir un acteur majeur dans le secteur des hydrocarbures, en particulier dans le gaz naturel.

Avec ces investissements stratégiques, HBS International contribue non seulement à l’essor du secteur énergétique en Égypte, mais également à l’affirmation de la Tunisie sur la scène internationale. Ce projet pourrait bien marquer un tournant dans les relations énergétiques entre la Tunisie et l’Égypte, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération dans un secteur vital pour les deux pays.