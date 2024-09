HAAC : enjeux clés de la deuxième session ordinaire

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a officiellement lancé sa deuxième session ordinaire de l’année 2024, ce jeudi 19 septembre, sous la direction de son Président, Edouard Loko. Ce rendez-vous institutionnel, d’une importance stratégique pour le paysage médiatique béninois, se focalise sur plusieurs dossiers essentiels à la régulation des médias et à la gestion des relations entre l’État et la presse.

L’un des principaux points à l’ordre du jour est l’examen des plaintes reçues par l’institution. En parallèle, la reprise des auditions publiques est également l’un des points de cette session ordinaire de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Un autre sujet crucial concerne le prolongement des conventions. La session prévoit également l’étude des demandes de fréquence.

Les discussions qui marqueront cette session ordinaire s’inscrivent dans une dynamique de modernisation du cadre régulatoire, nécessaire pour faire face aux défis posés par l’évolution rapide des technologies de l’information. Lors de son allocution, le Président Edouard Loko a appelé les conseillers de l’institution à renforcer les efforts, tant sur le plan technique qu’administratif, pour maintenir la crédibilité de la HAAC.

Il a également souligné l’importance de la collaboration entre l’État et l’institution afin que l’aide à la presse devienne effective, un enjeu central pour la survie et l’épanouissement des organes de presse au Bénin. Cette session, qui s’étendra sur quatre mois, sera ponctuée d’études approfondies et de débats constructifs.

L’ambition affichée par la HAAC est de contribuer à un environnement médiatique équilibré, qui reflète les principes démocratiques et garantit la pluralité des opinions. Les échanges entre les conseillers viseront à consolider le rôle de la HAAC en tant que pilier de la régulation médiatique dans un contexte où l’information joue un rôle primordial dans la société béninoise.