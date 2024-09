Inondations au Maghreb : des mesures annoncées dans cette région

Photo d'illustration : Pixabay

Le Sahara et le Sahel, zones réputées pour leur aridité, affrontent désormais des épisodes d’inondations récurrents et violents. Ces phénomènes météorologiques extrêmes, jadis rares dans ces étendues désertiques, sont devenus un enjeu critique pour les habitants et les gouvernements. Les averses, souvent courtes mais intenses, métamorphosent rapidement les oueds asséchés en torrents dévastateurs, balayant tout sur leur passage. Ces crues éclair provoquent des dommages importants aux structures, compromettent les récoltes et menacent directement la sécurité des populations. Confrontés à cette nouvelle donne climatique, les États de la région doivent revoir leurs approches de gestion hydraulique et de protection civile.

Une barrière terrestre pour sécuriser Beni Ounif

Face à ces défis, le ministère algérien de l’Hydraulique a présenté des solutions concrètes pour contrer les risques d’inondations dans la wilaya de Béchar. Le ministre Taha Derbal a exposé un projet d’envergure visant à protéger la commune de Beni Ounif, au nord de la wilaya. Le plan prévoit l’érection d’une imposante digue de terre s’étalant sur 8 kilomètres le long des oueds Melyas et Sidi Aïssa. Cet ouvrage, dont le budget est estimé à environ 1 milliard de dinars, vise à maîtriser les flux d’eau en période de crue et à éviter les débordements désastreux. L’option d’une structure en terre, plutôt qu’en béton, révèle une démarche écologique, s’intégrant naturellement dans l’environnement saharien tout en assurant une défense efficace contre les inondations.

Un ouvrage hydraulique polyvalent sur l’oued El-Bayadh

Parallèlement aux mesures de protection immédiates, les autorités algériennes ont également annoncé un projet d’infrastructure majeur : l’édification d’un barrage sur l’oued El-Bayadh. Cette réalisation hydraulique ambitieuse vise à répondre à plusieurs impératifs régionaux. Elle permettra d’une part de réguler le débit de l’oued Béchar, atténuant ainsi la puissance des crues lors des épisodes pluvieux intenses. D’autre part, le barrage jouera un rôle crucial dans la gestion des ressources en eau, en captant les eaux de surface pour l’irrigation et l’approvisionnement en eau potable. Ce projet illustre une approche globale de la gestion hydraulique, combinant prévention des risques naturels et valorisation d’une ressource essentielle dans cette zone aride.

Repenser l’hydraulique saharienne

Les initiatives présentées par le ministre Derbal s’inscrivent dans une réflexion approfondie sur la gestion de l’eau dans les régions sahariennes d’Algérie. Ces projets témoignent d’une prise de conscience face aux défis imposés par l’évolution du climat dans des zones traditionnellement peu préparées aux inondations. La stratégie adoptée, alliant des solutions de génie civil comme la digue de Beni Ounif et des infrastructures hydrauliques multifonctionnelles telles que le barrage de l’oued El-Bayadh, démontre une volonté de concevoir des réponses adaptées aux particularités du territoire. Ces réalisations pourraient inspirer d’autres régions du Maghreb et du Sahel confrontées à des problématiques analogues. Elles mettent en lumière la nécessité d’une planification à long terme et d’investissements conséquents pour renforcer la résilience des communautés face aux aléas climatiques. Le succès de ces projets dépendra non seulement de leur exécution technique, mais aussi de l’adhésion des populations locales et de l’adaptation des pratiques agricoles et urbaines aux nouvelles conditions hydrologiques de la région.