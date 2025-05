Photo : © REUTERS/Youssef Boudlal

Lors du « Débat des RNIstes », Lahcen Essaadi, président de la Fédération nationale de la jeunesse du RNI, a présenté les réalisations récentes du gouvernement. Son discours a mis l’accent sur les progrès sociaux et économiques réalisés dans un contexte national et international complexe, soulignant une approche distincte de celle des gouvernements précédents.

Le dialogue social a atteint un niveau historique, avec un investissement inédit dépassant les 45 milliards de dirhams. Contrairement aux gouvernements antérieurs qui bénéficiaient de conditions économiques plus favorables, l’actuel gouvernement a choisi de soutenir activement les fonctionnaires.

Un contexte économique difficile

Le gouvernement a dû affronter une série de défis majeurs : années de sécheresse, impacts de la guerre en Ukraine, et sortie de la pandémie de Covid-19. Malgré ces obstacles, l’exécutif a maintenu son engagement social, accordant des augmentations salariales allant de 1 000 à 4 900 dirhams selon les secteurs, et ce, pour tous les fonctionnaires, sans exception.

Affirmation et perspective nationale

S’adressant aux militants, Lahcen Essaadi a encouragé la promotion de ces réalisations face aux discours pessimistes. Il a réaffirmé les valeurs du Rassemblement national des Indépendants : relever les défis, honorer les engagements et servir l’intérêt national, en ligne avec la vision royale qui a permis au Maroc de gagner en reconnaissance internationale.

Le secrétaire d’État a conclu sur une note d’optimisme, mettant en avant les perspectives positives du pays, notamment l’accueil prochain de compétitions internationales et la mise en œuvre de programmes salués à l’échelle mondiale. Un message fort invitant à défendre l’image et les ambitions du Maroc.

Une décision qui ne manquera pas, non plus, de confirmer le rôle nouveau du Maroc, qui s’impose comme l’une des économies africaines les plus robustes, malgré une période politico-économique particulièrement complexe, marqué par de nombreuses incertitudes.