JO 2024 : cette grande annonce parisienne

Anne Hidalgo - Ph : Stéphane de Sakutin - AFP

C’est un fait : les Jeux olympiques d’été de Paris 2024 ont été une réussite populaire, sociale et sécuritaire. Il en est de même pour les Jeux paralympiques, qui rencontrent une ferveur assez exceptionnelle, avec des stades pleins, des arenas qui font salle comble et un engouement populaire.

Et face à un tel succès, de nombreux Parisiens ont appelé à ce que l’héritage des jeux perdure. Anneaux olympiques, vasque… L’idée est de garder une trace, un souvenir, de cette période qui, de l’aveu de tous, a été très belle (et l’est encore, puisque se déroulent actuellement les Jeux paralympiques). Un appel que les politiques ont, semble-t-il, entendu puisqu’une annonce vient d’être effectuée.

Paris conservera une trace des JO de Paris 2024

En effet, resteront à Paris, sur la Tour Eiffel, les anneaux des Jeux, qui y sont accrochés depuis le mois de juin dernier. Cette décision a été prise en concertation avec la maire de Paris et le Comité international olympique (CIO), dirigé par Thomas Bach. Pour autant, ce ne sont pas ceux qui sont actuellement accrochés qui resteront, puisqu’ils seront remplacés par d’autres, plus légers et plus durables.

Quid de la vasque ? Paris souhaiterait la conserver, au même titre que les statues des dix femmes françaises ayant marqué l’histoire, qui se sont révélées au grand public à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des JO. Le CIO, là encore, semble partant, Tony Estanguet ayant validé certains projets proposés par la mairie de Paris… Mais la décision revient au gouvernement français. À Emmanuel Macron, pour être plus précis.

L’État aura aussi son mot à dire

En effet, la vasque se trouve au Jardin des Tuileries, un lieu qui est propriété de l’État. Pour autant, difficile d’imaginer l’exécutif faire une croix sur les symboles de cette période olympique, qui aura marqué l’esprit des millions de personnes, aussi bien en France que dans le reste du monde et refuser de conserver ne serait-ce que la vasque olympique.