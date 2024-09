Koursk: la Russie surprend l’Ukraine avec sa riposte 

Un soldat russe (Associated Press)

Il y a quelques semaines, l’Ukraine surprenait le monde entier, la Russie de Vladimir Poutine en tête, en tentant une incursion, finalement réussie, dans l’oblast de Koursk. En quelques jours, les forces armées de Kiev ont effectivement été en mesure de gagner beaucoup de terrain, 1.000 km² environ.

La réponse russe à cette incursion sur son territoire a mis longtemps à se faire connaître. En effet, Moscou est restée sur ses positions, privilégiant la continuité de ses missions sur le sol ukrainien à la défense de son territoire. Le temps d’assimiler ce qu’il s’était passé, d’organiser sa réponse et enfin, de la mettre en place. Les choses sont d’ailleurs en train d’évoluer en ce sens.

La Russie reprendrait du terrain

La Russie aurait effectivement commencé à reprendre du terrain dans certaines parties de cet oblast de Koursk. Certains commandants ont effectivement fait état d’un recul des forces ukrainiennes. De l’aveu même de nombreux observateurs politiques et militaires, les choses pourraient devenir très complexes pour l’armée de Kiev si la Russie décide d’intensifier sa riposte.

Une mauvaise nouvelle pour l’Ukraine et le président Zelensky, qui espéraient (et espèrent toujours) utiliser cette présence en Russie pour faire pencher la balance en leur faveur, dans le cadre d’éventuelles négociations qui pourraient être menées dans les semaines à venir, pour mettre fin à cette guerre qui dure maintenant depuis quasiment deux ans et demi, et qui aura fait des milliers de morts.

Zelensky confirme la contre-offensive

La Russie aurait repris une dizaine de localités en quelques jours. Une contre-offensive confirmée par l’Ukraine elle-même qui aurait, de son côté, affirmé qu’in fine, tenir du territoire russe ne serait pas une partie de plaisir. Les pertes humaines seraient d’ailleurs assez nombreuses, même si aucun chiffre officiel n’a été dévoilé, côté russe tout comme côté ukrainien.