Maghreb : 2000 emplois dans l’aéronautique prévus par un groupe français

La Tunisie continue de s’imposer comme une destination de choix pour les investisseurs, notamment dans les secteurs à haute valeur ajoutée. Récemment, l’équipementier aéronautique français Figeac Aero a annoncé un projet d’extension de son usine située dans la zone industrielle de Mghira, à 20 km à l’ouest de Tunis. Ce développement stratégique, salué par le gouvernement tunisien, créera 2 000 emplois directs supplémentaires.

Lors d’une rencontre entre Samir Abdelfattah, ministre de l’Économie et de la Planification, et Jean-Claude Maillard, PDG de Figeac Aero, l’importance de cet investissement a été soulignée pour renforcer la position de la Tunisie dans l’industrie aéronautique. Déjà implantée depuis plusieurs années, l’usine actuelle emploie 775 personnes et fabrique des pièces pour des géants de l’aéronautique, tels qu’Airbus et Boeing.

Cette expansion représente une véritable aubaine pour la Tunisie. En attirant des projets à haute technologie, le pays affirme sa volonté de diversifier son économie et de s’imposer comme un acteur clé dans le secteur industriel. Le gouvernement tunisien soutient activement de telles initiatives qui créent de l’emploi tout en renforçant les compétences locales dans des domaines technologiques pointus.

L’attractivité de la Tunisie repose en partie sur sa main-d’œuvre qualifiée, ses infrastructures industrielles compétitives et son positionnement stratégique en Méditerranée. Ce projet de Figeac Aero confirme que les investisseurs étrangers reconnaissent ces atouts et voient la Tunisie comme une base idéale pour répondre aux exigences de l’industrie mondiale. L’extension du site de Figeac Aero est non seulement une opportunité d’emploi pour des milliers de tunisiens, mais également une preuve de la capacité du pays à attirer des investissements de grande envergure dans des secteurs innovants et à forte valeur ajoutée.