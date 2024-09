Maghreb: augmentation des crédits bancaires dans ce pays

Photo : © REUTERS/Youssef Boudlal

Au Maroc, les crédits bancaires sont en forte hausse. La Bank Al-Maghrib (BAM) a dévoilé le montant total des encours pour ces sept premiers mois de l’année 2024. Selon les données, celui-ci se serait établi à 1.112 milliards de dirhams, en hausse de 4.6% d’une année sur l’autre.

Ces encours actuels se répartissent en plusieurs parties. La première concerne les agents non-financiers, qui à eux seuls comptent pour 937,3 milliards de dirhams. Un chiffre en hausse de 1.8% sur 12 mois. Les prêts immobiliers (+4.1%) ainsi que les prêts en lien avec les équipements(5.4%) ont notamment drainé une grosse partie de cette hausse annuelle, qui efface la baisse des trésoreries moyennes.

Les encours de crédit augmentent au Maroc

Parmi les autres types de crédits à la hausse, on peut citer les prêts aux ménages, qui ont augmenté de 1%. Les financements participatifs à l’habitat ont également connu une belle progression, passant de 23.3 à 20.5 milliards de dirhams en l’espace de douze mois. Mais pourquoi observe-t-on de telles hausses ? Quelles en sont les raisons ? Plusieurs explications à cela.

La première, c’est qu’au premier trimestre 2024, les banques ont assoupli leurs critères d’octroi aux crédits, que ce soit pour les prêts destinés à la consommation ou à l’acquisition d’un logement (peu importe le type). S’ajoute également à cela, la baisse des taux qui restent toutefois particulièrement élevés. Sur un an, les nouveaux taux de crédit s’établissent en moyenne à 5.9%.

La baisse des taux de crédit débute au Maroc

Dans le détail, on voit que les crédits à la consommation disposent désormais de taux autour de 7.03% en moyenne. Pour les crédits liés à l’habitation et à l’acquisition d’un bien, ces derniers tournent autour des 4.79%. Une chute bienvenue pour les investisseurs, qui peuvent désormais emprunter à des frais moindres pour pouvoir acheter et consommer davantage.