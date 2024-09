Maghreb: augmentation des salaires annoncée dans ce pays

Mohammed VI (Photo DR)

Les salariés marocains peuvent avoir le sourire. En effet, dans le tout nouveau projet de loi de finances (baptisé PLF-2025), des mesures favorables aux travailleurs ont été annoncées. Les salaires vont augmenter, et ce, dès le mois de janvier 2025. Une nouvelle très attendue, dans un pays en plein boom économique.

Le gouvernement marocain a annoncé son intention d’augmenter les salaires des travailleurs, en mettant en application l’accord qu’il a été en mesure de trouver avec les représentants des syndicats, plus tôt dans l’année. Cette mesure concerne, en fait, une révision de la fiscalité actuellement en place au Maroc. Une nouvelle forcément saluée par l’ensemble des salariés.

De plus hauts revenus pour les travailleurs marocains

Dans les faits, la façon dont sera prélevé l’impôt sur le revenu a été entièrement redue. La 1ere tranche du barème, celle des revenus nets exonérés, passe ainsi de 30 à 40.000 dirhams. Tous revenus inférieurs à 6.000 dirhams par mois sont ainsi concernés par l’annonce. Toutes les autres tranches du barème seront également revues, avec une diminution de 1% du taux marginal, qui passera de 38 à 37%.

Une seconde mesure fiscale a aussi été annoncée. Celle-ci concernera surtout les familles. En effet, le montant annuel de la réduction de l’impôt sur le revenu, au titre des charges de famille, passera de 360 à 500 dirhams, par personne à charge. Une personne qui touche entre 6 et 8.000 dirhams devrait ainsi économiser 460 dirhams par mois. Pour les plus hauts salaires, entre 8 et 10.000, ce chiffre atteint les 570.

Des allégements fiscaux bienvenus

Pour les très hauts niveaux de salaire, les économies réalisées grâce aux mesures d’allègement fiscal sont plus importantes encore. Elles seront, en moyenne, de 780 dirhams par mois pour les alaires allant de 10.201 à 13.000 dirhams par mois puis de 980 dirhams pour les très hauts niveaux de revenus (supérieurs à 13.0001 dirhams par mois).