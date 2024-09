Maghreb: bientôt des sanctions contre des hôtels qui refusent des femmes seules

succo - Pixabay

Au Maroc, un changement de loi est annoncé. En effet, selon le ministre de la Justice, un nouveau texte pourrait bientôt voir le jour, interdisant aux établissements hôteliers et spécialisés dans le tourisme, de refuser les femmes seules. Ces derniers pourraient alors être soumis à diverses sanctions.

Selon Abdellatif Ouahbi, le ministre de la Justice, les hôtels pourraient être accusés de délit, voire de crime s’ils refusaient d’autoriser les femmes seules à venir loger au sein de leur établissement. La raison ? Selon ce membre du gouvernement, il semble désormais inconcevable d’accorder des licences ainsi que certaines facilités à des établissements qui ne fournissent pas de services à toutes les personnes qui le demandent.

Le Maroc annonce un changement dans certaines de ses lois

Ce dernier a pris l’exemple du taxi. À ses yeux, il apparaît incongru d’autoriser à un taxi de continuer à mener à bien son activité s’il refuse de fournir le service à un citoyen, en le transportant depuis son lieu de départ, vers sa destination finale. Un texte qui s’inscrit dans un projet plus vaste de changement de certaines lois, certaines étant jugées plutôt restrictives.

Par exemple, le Maroc envisage l’interdiction de l’application TikTok sur son territoire. Autre sujet évoqué, la mise en place de sanctions (potentiellement de peines de prison) à l’encontre des personnes qui viendraient à diffamer sur les réseaux sociaux, peu importe la plateforme ainsi que les personnes visées. D’ailleurs, le gouvernement a annoncé qu’il allait sévir si les responsables politiques étaient visés.

Le gouvernement veut serrer la vis

En effet, Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, a affirmé que les personnes qui tournaient et publiaient des vidéos, sur YouTube notamment, et qui s’en prenaient aux responsables politiques ainsi qu’aux ministres, sans craindre quoique ce soit, ne seraient pas épargnés. De quoi faire réagir les défenseurs d’un internet libre où il est possible de tout dire et tout partager.